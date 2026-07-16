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Кадрова політика шокує: ексміністр МЗС Кулеба розповів, як Зеленський його звільнив через Єрмака

Ексміністр МЗС Кулеба прокоментував звільнення Федорова та розповів про рішення президента Зеленського

16 липня 2026, 19:19
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Кречмаровская Наталия

Рішення президента України Володимира Зеленського щодо очільника Міністерства оборони розкритикували і в політикумі, і в суспільстві. Президент розповів про конфлікт між тодішнім очільником Міноборони Михайлом Федоровим та головкомом Олександром Сирським. І Зеленський зробив вибір. Як виявилося, це не перша ситуація в кадровій політиці.

Кадрова політика шокує: ексміністр МЗС Кулеба розповів, як Зеленський його звільнив через Єрмака

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що враховуючи відкриту інформацію, — це системний конфлікт.

“І президент у цьому системному конфлікті, на цьому етапі зайняв позицію головнокомандувача Сирського. Я вас засмучу — президент має право ухвалювати такі рішення. Я сам колись був в подібній ситуації. Був я як міністр закордонних справ, був керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І президент ухвалив рішення — зробити ставку на Андрія Єрмака. Він має право таке робити”, — зауважив Кулеба. 

Він подякував усім, хто тоді його підтримав, однак наголосив, що “не має сенсу залишатися міністром будь-чого, якщо президент у сфері, за яку ти відповідаєш, зробив ставку на іншу людину”.

Ексміністр пояснив, що повернення Федорова уже нічого не змінить — роботи не буде. 

“Міністр існуватиме у своїй бульбашці, президент — у своїй, главком — у своїй. Тому при всій повазі до того, що робив Михайло на посаді віцепрем'єра з цифровізації, на посаді міністра оборони, немає вже йому сенсу бути міністром, бо президент зробив ставку на іншу людину”, — підсумував Кулеба. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Рада не призначила нового міністра оборони і пішла на канікули.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0VLXxv8heGE
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