Кадрова політика шокує: ексміністр МЗС Кулеба розповів, як Зеленський його звільнив через Єрмака

Рішення президента України Володимира Зеленського щодо очільника Міністерства оборони розкритикували і в політикумі, і в суспільстві. Президент розповів про конфлікт між тодішнім очільником Міноборони Михайлом Федоровим та головкомом Олександром Сирським. І Зеленський зробив вибір. Як виявилося, це не перша ситуація в кадровій політиці.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що враховуючи відкриту інформацію, — це системний конфлікт.

“І президент у цьому системному конфлікті, на цьому етапі зайняв позицію головнокомандувача Сирського. Я вас засмучу — президент має право ухвалювати такі рішення. Я сам колись був в подібній ситуації. Був я як міністр закордонних справ, був керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І президент ухвалив рішення — зробити ставку на Андрія Єрмака. Він має право таке робити”, — зауважив Кулеба.

Він подякував усім, хто тоді його підтримав, однак наголосив, що “не має сенсу залишатися міністром будь-чого, якщо президент у сфері, за яку ти відповідаєш, зробив ставку на іншу людину”.

Ексміністр пояснив, що повернення Федорова уже нічого не змінить — роботи не буде.

“Міністр існуватиме у своїй бульбашці, президент — у своїй, главком — у своїй. Тому при всій повазі до того, що робив Михайло на посаді віцепрем'єра з цифровізації, на посаді міністра оборони, немає вже йому сенсу бути міністром, бо президент зробив ставку на іншу людину”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Рада не призначила нового міністра оборони і пішла на канікули.