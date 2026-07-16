Кадрова політика шокує: ексміністр МЗС Кулеба розповів, як Зеленський його звільнив через Єрмака

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Кречмаровская Наталия
Рішення президента України Володимира Зеленського щодо очільника Міністерства оборони розкритикували і в політикумі, і в суспільстві. Президент розповів про конфлікт між тодішнім очільником Міноборони Михайлом Федоровим та головкомом Олександром Сирським. І Зеленський зробив вибір. Як виявилося, це не перша ситуація в кадровій політиці.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що враховуючи відкриту інформацію, — це системний конфлікт.
Він подякував усім, хто тоді його підтримав, однак наголосив, що “не має сенсу залишатися міністром будь-чого, якщо президент у сфері, за яку ти відповідаєш, зробив ставку на іншу людину”.
Ексміністр пояснив, що повернення Федорова уже нічого не змінить — роботи не буде.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Рада не призначила нового міністра оборони і пішла на канікули.