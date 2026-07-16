В Раде откровенно смеются над Зеленским: "президенту нужно подарить Конституцию"

Перезагрузка Кабмина не обошлась без скандала. Главной интригой было – предложит ли президент Украины Владимир Зеленский на должность министра обороны Михаила Федорова.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский предложил главу МВД Игоря Клименко. Этого кандидата не одобрила Рада. Глава Украины заявил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, а после необходимых юридических процедур будет предлагать его на должность министра обороны. В Раде объяснили, что не так с решением.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "сумасшедший день продолжается". Что касается решения Зеленского, то, по его словам, президент Украины не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны. Это может сделать только Кабмин.

"Но все равно поручил Хмаре быть и.о. Теперь Корецкий, как премьер-министр, должен назначить и.о. Хмару. А дальше Зеленский пишет, что будет подавать Хмару, но пока его не подает. Вывод один: надо подарить Зеленскому Конституцию", — отметил Гончаренко.

Политик указал на еще один интересный момент: Хмара – действующий генерал.

"И по закону он не может возглавить министерство обороны. Соответственно, его нужно уволить с военной службы", — отметил народный депутат.

Также он добавил, что заседание Рады не планируется ни сегодня вечером, ни завтра.

"Потому что последние часы ходили сплетни, что могут собрать срочное заседание. То есть, как я и говорил, раньше, чем через месяц, представления на министра обороны и министра иностранных дел не будет", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о решении Зеленского.



