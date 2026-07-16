В Раде откровенно смеются над Зеленским: "президенту нужно подарить Конституцию"

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Кречмаровская Наталия
Перезагрузка Кабмина не обошлась без скандала. Главной интригой было – предложит ли президент Украины Владимир Зеленский на должность министра обороны Михаила Федорова.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Зеленский предложил главу МВД Игоря Клименко. Этого кандидата не одобрила Рада. Глава Украины заявил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, а после необходимых юридических процедур будет предлагать его на должность министра обороны. В Раде объяснили, что не так с решением.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "сумасшедший день продолжается". Что касается решения Зеленского, то, по его словам, президент Украины не может никому поручить быть исполняющим обязанности министра обороны. Это может сделать только Кабмин.
Политик указал на еще один интересный момент: Хмара – действующий генерал.
Также он добавил, что заседание Рады не планируется ни сегодня вечером, ни завтра.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о решении Зеленского.