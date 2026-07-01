В Раді шоковані цинізмом: “чому насправді не хочуть завершувати війну в Україні”

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Кречмаровская Наталия
Мобілізація батька, який один виховує дитину, обурила не тільки громадськість, а й народних депутатів. У сесійній залі парламенту лунали гнівні промови та заяви. Однак ситуація критичніша за один випадок мобілізації.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що смішно спостерігати, як кожен нардеп намагається привласнити перемогу у звільненні батька дитини, яку він виховує сам.
При цьому вона вказала на чимало проблем з мобілізацією, які не вирішують.
Чому ніхто не помічає 1000 випадків незаконної мобілізації щодня?
Чому ми не працюємо над мотивацією, чому ми не займаємося першопричинами, які спричинили насильницьку та незаконну мобілізацію?
Чому ніхто не хоче побороти корупцію у ТЦК та військах?
Чому у нас допускається побиття, знущання, катування, ґвалтування у військах?
Чому людина, потрапляючи в армію, перестає для командування бути людиною?
Чому вона не має права на ротації та демобілізацію? Чому вона там “до перемоги”?
Чому вона не отримує нормальної медичної допомоги?
Чому підходи до бронювання і відстрочок захищають інтереси окремих груп осіб? Чому у нас війна для бідних?
Чому нашим військовим присилають косих / кривих / із психіатричними розладами / наркоманів / алкоголіків, і вони мають займатися цим баластом, який не виконуватиме бойових завдань?
Чому ніхто не несе відповідальності за смерті, яких можна було уникнути?
Чому Федоров не несе відповідальності за провалені закупівлі, через які загинуть тисячі наших хлопців і дівчат?
Чому ми досі без повноцінної військової юстиції?
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому потрібно скасувати бронь, на думку нардепа Разумкова.