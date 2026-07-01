logo_ukra

BTC/USD

60141

ETH/USD

1621.96

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

50.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 В Раді шоковані цинізмом: “чому насправді не хочуть завершувати війну в Україні”
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді шоковані цинізмом: “чому насправді не хочуть завершувати війну в Україні”

Народна депутатка Скороход про проблеми з мобілізацією в Україні

1 липня 2026, 19:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мобілізація батька, який один виховує дитину, обурила не тільки громадськість, а й народних депутатів. У сесійній залі парламенту лунали гнівні промови та заяви. Однак ситуація критичніша за один випадок мобілізації. 

В Раді шоковані цинізмом: “чому насправді не хочуть завершувати війну в Україні”

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що смішно спостерігати, як кожен нардеп намагається привласнити перемогу у звільненні батька дитини, яку він виховує сам.

“І жоден не подивиться правді в очі: дійсно, за нормою закону чоловік права на відстрочку не має, бо мати не позбавлена батьківських прав, вона утримує дитину і бере участь у її вихованні. Тому той факт, що дитина проживала з батьком, не дає права на відстрочку, бо дитина так само може проживати і з матірʼю”, — пояснила народна депутатка. 

При цьому вона вказала на чимало проблем з мобілізацією, які не вирішують. 

  • Чому ніхто не помічає 1000 випадків незаконної мобілізації щодня?

  • Чому ми не працюємо над мотивацією, чому ми не займаємося першопричинами, які спричинили насильницьку та незаконну мобілізацію?

  • Чому ніхто не хоче побороти корупцію у ТЦК та військах?

  • Чому у нас допускається побиття, знущання, катування, ґвалтування у військах?

  • Чому людина, потрапляючи в армію, перестає для командування бути людиною?

  • Чому вона не має права на ротації та демобілізацію? Чому вона там “до перемоги”?

  • Чому вона не отримує нормальної медичної допомоги?

  • Чому підходи до бронювання і відстрочок захищають інтереси окремих груп осіб? Чому у нас війна для бідних?

  • Чому нашим військовим присилають косих / кривих / із психіатричними розладами / наркоманів / алкоголіків, і вони мають займатися цим баластом, який не виконуватиме бойових завдань?

  • Чому ніхто не несе відповідальності за смерті, яких можна було уникнути?

  • Чому Федоров не несе відповідальності за провалені закупівлі, через які загинуть тисячі наших хлопців і дівчат?

  • Чому ми досі без повноцінної військової юстиції?

“Забагато ЧОМУ без жодної відповіді, адже війна від самого початку стала місцем стирання генофонду нації, потім перейшла у війну для бідних та величезний бізнес. Саме тому її не хочуть закінчувати, щодня продаючи нам казку “про перемогу”, хоча всі знають, що війни закінчуються переговорами і мирною угодою. Це питання часу і ЦІНИ”, — наголосила народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому потрібно скасувати бронь, на думку нардепа Разумкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: facebook.com/reel/1181454960803573/
Теги:

Новини

Всі новини