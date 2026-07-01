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В Раде шокированы цинизмом: "почему на самом деле не хотят завершать войну в Украине"

Народная депутат Украины Скороход о проблемах с мобилизацией в Украине

1 июля 2026, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Мобилизация отца, который один воспитывает ребенка, возмутила не только общественность, но и народных депутатов. В сессионном зале парламента раздавались гневные речи и заявления. Однако ситуация критичнее одного случая мобилизации.

В Раде шокированы цинизмом: "почему на самом деле не хотят завершать войну в Украине"

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что смешно наблюдать, как каждый нардеп пытается присвоить победу в освобождении отца ребенка, которого он воспитывает сам.

"И ни один не посмотрит правде в глаза: действительно, по норме закона мужчина права на отсрочку не имеет, потому что мать не лишена родительских прав, она содержит ребенка и участвует в его воспитании. Поэтому тот факт, что ребенок проживал с отцом, не дает права на отсрочку, потому что ребенок так же может проживать и с матерью", — пояснила народная депутат.

При этом она указала на многие проблемы с мобилизацией, которые не решают.

  • Почему никто не замечает 1000 случаев незаконной мобилизации в день?

  • Почему мы не работаем над мотивацией, почему мы не занимаемся первопричинами, повлекшими за собой насильственную и незаконную мобилизацию?

  • Почему никто не хочет побороть коррупцию в ТЦК и в войсках?

  • Почему у нас допускается избиение, издевательство, истязание, изнасилование в войсках?

  • Почему человек, попадая в армию, перестает для командования быть человеком?

  • Почему она не имеет права на ротацию и демобилизацию? Почему она там "до победы"?

  • Почему она не получает нормальную медицинскую помощь?

  • Почему подходы к бронированию и отсрочкам защищают интересы отдельных групп лиц? Почему война для бедных?

  • Почему нашим военным присылают косых / кривых / с психиатрическими расстройствами / наркоманов / алкоголиков, и они должны заниматься этим балластом, который не будет выполнять боевые задачи?

  • Почему никто не несет ответственности за смерти, которых можно было избежать?

  • Почему Федоров не несет ответственности за проваленные закупки, из-за которых погибнут тысячи наших ребят?

  • Почему мы до сих пор без полноценной военной юстиции?

“Многовато ПОЧЕМУ без ответа, ведь война с самого начала стала местом стирания генофонда нации, потом перешла в войну для бедных и огромный бизнес. Именно поэтому ее не хотят заканчивать, ежедневно продавая нам сказку о победе, хотя все знают, что войны заканчиваются переговорами и мирным соглашением. Это вопрос времени и ЦЕНЫ”, — подчеркнула народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому нужно отменить бронь, по мнению нардепа Разумкова.



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Источник: facebook.com/reel/1181454960803573/
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