Бронь від мобілізації потрібно відмінити: у Раді розповіли, кого необхідно відправити на фронт

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Кречмаровская Наталия
В Україні посилили умови для підприємств, щоб підтвердити статус критично важливого та отримати можливість бронювати від мобілізації працівників. До того ж головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що потрібно сформувати нові бригади для стримування на північному кордоні через небезпеку повторного наступу ворога з Білорусі.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, кого потрібно відправити на фронт — за його словами, як раз буде 5 необхідних бригад, та які компанії варто позбавити статусу критичності.
За його словами, обіцяли переглянути список підприємств, які мають статус критичних, що підкреслив, логічно.
Він прокоментував і нові умови отримання статусу критичності для підприємств. За його словами, нові правила для бронювання не зможуть виконати багато підприємств.
Щодо мобілізації для створення нових бригад Разумков зазначив, що відразу можна знайти людей на всі п’ять.
Тому, підкреслив політик, просто потрібно перевести туди ТЦК та забезпечити контроль над цією ділянкою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому нові умови бронювання здивували навіть нардепів.