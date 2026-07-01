Бронь від мобілізації потрібно відмінити: у Раді розповіли, кого необхідно відправити на фронт

В Україні посилили умови для підприємств, щоб підтвердити статус критично важливого та отримати можливість бронювати від мобілізації працівників. До того ж головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що потрібно сформувати нові бригади для стримування на північному кордоні через небезпеку повторного наступу ворога з Білорусі.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, кого потрібно відправити на фронт — за його словами, як раз буде 5 необхідних бригад, та які компанії варто позбавити статусу критичності.

За його словами, обіцяли переглянути список підприємств, які мають статус критичних, що підкреслив, логічно.

"Треба було б забрати критичність у “95-го кварталу”, у чудових голів Офісу президента, що говорять, у наглядових рад… У них зарплата нормальна, можуть ще й за рахунок цієї зарплати забезпечити ті підрозділи, в які будуть нести службу", — зазначив політик.

Він прокоментував і нові умови отримання статусу критичності для підприємств. За його словами, нові правила для бронювання не зможуть виконати багато підприємств.

Щодо мобілізації для створення нових бригад Разумков зазначив, що відразу можна знайти людей на всі п’ять.

"У нас ТЦК 46000. З них на фронті було менше, ніж 40%. Хоча свого часу Зеленський заявляв про те, що в ТЦК повинні служити тільки ті, хто пройшов фронт. Беремо з 46 тисяч посад залишаємо 60%. Це ми виходимо на 30000 людей. Бригада — це порядку, нехай 6000. 30 ділимо на 6, отримуємо 5 бригад. Цього йому (Сирському, — ред.) цілком достатньо для того, щоб закрити потреби на білоруському фронті”, — зауважив народний депутат.

Тому, підкреслив політик, просто потрібно перевести туди ТЦК та забезпечити контроль над цією ділянкою.

“А люди будуть нормально дихати в містах”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому нові умови бронювання здивували навіть нардепів.