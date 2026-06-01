logo_ukra

BTC/USD

71419

ETH/USD

1991.38

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 В Раді розводять руками: що не так з урядовим антикризом
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді розводять руками: що не так з урядовим антикризом

Народна депутатка Южаніна розповіла про результати державної програми кешбеку на пальне

1 червня 2026, 19:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні з 20 березня 2026 року діяла програма кешбеку на паливо (у межах “Національного кешбеку”). Цей крок став відповіддю держави на різке зростання цін на пальне, спричинене геополітичними ризиками та світовими коливаннями нафтових ринків. Головна мета програми заявлялась, як фінансова підтримка громадян (передусім водіїв) через часткову компенсацію витрат на заправках. Однак в Раді зазначають, що ефект такої програми сумнівний. 

В Раді розводять руками: що не так з урядовим антикризом

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що програма кешбеку на пальне завершилася 31 травня 2026 року. За даними уряду, нею скористалися майже 2,3 млн українців, а на виплати було витрачено 3,2 млрд грн бюджетних коштів, повідомила вона.

“А тепер головне. Ціни на пальне не зменшилися. Тож який економічний ефект отримала держава від витрачання 3,2 млрд грн? Уряд називає програму антикризовим інструментом у відповідь на зростання світових цін на нафту. Але український бюджет не може впливати на світові ціни”, — зазначила політик. 

Також, за її словами, важко говорити і про соціальну справедливість, адже 9% учасників програми були власниками дорогих автомобілів. 

“Це ще один приклад того, як держава витрачає мільярди на масові виплати без зрозумілого економічного або соціального результату. Бо ефективність програми вимірюється не кількістю отримувачів, а досягненням поставленої мети”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України у четвер, 28 травня, ратифікувала Угоду з Євросоюзом про позику Україні 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій та Меморандум про взаєморозуміння з ЄС. Підтримали документи 298 нардепів, однак в Раді вказали на чіткі вимоги до влади.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4376
Теги:

Новини

Всі новини