В Раде разводят руками: что не так с правительственным антикризисом

В Украине с 20 марта 2026 года действовала программа кэшбэка на топливо (в рамках "Национального кэшбэка"). Этот шаг стал ответом государства на резкий рост цен на горючее, вызванный геополитическими рисками и мировыми колебаниями нефтяных рынков. Главная цель программы заявлялась как финансовая поддержка граждан (прежде всего водителей) из-за частичной компенсации расходов на заправках. Однако в Раде отмечают, что эффект такой программы сомнительный.

Народная депутат Нина Южанина отметила, что программа кэшбэка на горючее завершилась 31 мая 2026 года. По данным правительства, ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев, а на выплаты было израсходовано 3,2 млрд грн бюджетных средств, сообщила она.

"А теперь главное. Цены на топливо не уменьшились. Так какой экономический эффект получило государство от расходования 3,2 млрд грн? Правительство называет программу антикризисным инструментом в ответ на рост мировых цен на нефть. Но украинский бюджет не может влиять на мировые цены", — отметила политик.

Также, по ее словам, сложно говорить и о социальной справедливости, ведь 9% участников программы были владельцами дорогих автомобилей.

"Это еще один пример того, как государство тратит миллиарды на массовые выплаты без понятного экономического или социального результата. Потому что эффективность программы измеряется не количеством получателей, а достижением поставленных целей", — подытожила народная депутат.

