logo

BTC/USD

71419

ETH/USD

1991.38

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде разводят руками: что не так с правительственным антикризисом
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде разводят руками: что не так с правительственным антикризисом

Народная депутат Южанина рассказала о результатах государственной программы кэшбэка на горючее

1 июня 2026, 19:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине с 20 марта 2026 года действовала программа кэшбэка на топливо (в рамках "Национального кэшбэка"). Этот шаг стал ответом государства на резкий рост цен на горючее, вызванный геополитическими рисками и мировыми колебаниями нефтяных рынков. Главная цель программы заявлялась как финансовая поддержка граждан (прежде всего водителей) из-за частичной компенсации расходов на заправках. Однако в Раде отмечают, что эффект такой программы сомнительный.

В Раде разводят руками: что не так с правительственным антикризисом

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина отметила, что программа кэшбэка на горючее завершилась 31 мая 2026 года. По данным правительства, ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев, а на выплаты было израсходовано 3,2 млрд грн бюджетных средств, сообщила она.

"А теперь главное. Цены на топливо не уменьшились. Так какой экономический эффект получило государство от расходования 3,2 млрд грн? Правительство называет программу антикризисным инструментом в ответ на рост мировых цен на нефть. Но украинский бюджет не может влиять на мировые цены", — отметила политик.

Также, по ее словам, сложно говорить и о социальной справедливости, ведь 9% участников программы были владельцами дорогих автомобилей.

"Это еще один пример того, как государство тратит миллиарды на массовые выплаты без понятного экономического или социального результата. Потому что эффективность программы измеряется не количеством получателей, а достижением поставленных целей", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины в четверг, 28 мая, ратифицировала Соглашение с Евросоюзом о займе Украины 90 миллиардов евро с возвращением от российских репараций и Меморандум о взаимопонимании с ЕС. Поддержали документы 298 нардепов, однако в Раде указали четкие требования к власти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4376
Теги:

Новости

Все новости