Владі поставили жорсткі умови: про що попередили нардепи

Кречмаровская Наталия
Верховна Рада України у четвер, 28 травня, ратифікувала Угоду з Євросоюзом про позику Україні 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій та Меморандум про взаєморозуміння з ЄС. Підтримали документи 298 нардепів, однак в Раді вказали на чіткі вимоги до влади.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що в цій угоді є дуже важлива річ.
За його словами, друга важлива умова для вимоги негайного повернення коштів Євросоюзу — якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з коштами позики — буде вимога віддати цю суму, з якою відбулись незаконні дії.
Політик пояснив, що рішення суперечок буде відбуватися не в українських судах, а у Суді Справедливості ЄС. А якщо, за його словами, в українських судах, то лише якщо це рішення визнає юстиція ЄС. Для України немає імунітету від судового переслідування та арешту активів і зобов’язана визнати юрисдикцію ЄС (або Люксембургу, якщо немає регулювання ЄС).
