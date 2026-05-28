Владі поставили жорсткі умови: про що попередили нардепи
commentss НОВИНИ Всі новини

Владі поставили жорсткі умови: про що попередили нардепи

Народний депутат Ар’єв розповів про жорсткі умови для української влади

28 травня 2026, 20:17
Верховна Рада України у четвер, 28 травня, ратифікувала Угоду з Євросоюзом про позику Україні 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій та Меморандум про взаєморозуміння з ЄС. Підтримали документи 298 нардепів, однак в Раді вказали на чіткі вимоги до влади.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що в цій угоді є дуже важлива річ.

“Якщо влада припинить дотримуватися демократичних механізмів, верховенства права, захисту прав людини та боротись з корупцією — тоді Євросоюз зможе вимагати погасити всю суму боргу за рахунок активів України. Якщо Україна не погасить — дефолт з усіма наслідками для курсу гривні та економіки, яка і так на ладан дихає”, — наголосив політик. 

За його словами, друга важлива умова для вимоги негайного повернення коштів Євросоюзу — якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з коштами позики — буде вимога віддати цю суму, з якою відбулись незаконні дії.

Політик пояснив, що рішення суперечок буде відбуватися не в українських судах, а у Суді Справедливості ЄС. А якщо, за його словами, в українських судах, то лише якщо це рішення визнає юстиція ЄС. Для України немає імунітету від судового переслідування та арешту активів і зобов’язана визнати юрисдикцію ЄС (або Люксембургу, якщо немає регулювання ЄС).

“Тепер простіше: якщо влада буде красти, гроші заберуть назад з усіма наслідками для країни та громадян. Якщо буде будувати авторитарну державу — те саме. Абсолютизм — не за кошти Євросоюзу. І відповідальність буде саме на владі. Це важливі запобіжники для тих, хто слів не розуміє”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що українські військові жорстко звернулися до влади.




Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02Rm851jbaN9HjJoGJRQHNw7LezhEPfr2uE7UqvDZyiahE9j4ETdBogyRBkbPPNmKal
