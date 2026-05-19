В Раді “рознесли вщент” гучні ідеї: це повністю зруйнує суспільство

Повномасштабна війна Росії проти України диктує тривалі тенденції — мілітаризація суспільства необхідна. Однак деякі ідеї відверто критикують в Раді.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев прокоментував пропозицію, щоб всі чоловіки, і жінки, які претендують на зарплату з державного бюджету, служили в армії хоча б 1 рік.

“Історія вчить, що далеко не всі гарні ідеї однаково корисні, і не кожен гучний лозунг потрібно промовляти вголос. Тому, перед тим як виголошувати нові карколомні новації, треба глибоко вдихнути, затримати дихання, порахувати до 10, а потім вже видавати свої реформаторські тези”, — зазначив він, зауваживши, що це якраз і стосується пропозиції щодо бюджетників.

За його словами, служба у Збройних Силах була б гарним записом до резюме високопосадовців на керівних посадах, провідних державних посадовців, політиків, співробітників спеціальних відомств. Інша справа, пояснив політик, коли такі вимоги стосуються медсестри з лікарні швидкої допомоги, шкільного вчителя географії або працівника районного дому культури.

“Видається, що за поточного рівня зарплат введення цієї додаткової умови залишить нам сотні тисяч вакансій у ключових для суспільства сферах. До чого це призведе — не буду навіть зупинятись. А тому правило “порахувати до 10” цілком підходить до цього випадку”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мільйони українців після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виїхали в країни Європейського союзу. Результати опитування свідчать, що більшість українців не планує повертатися в Україну. В Раді розповіли, що може вплинути на рішення українців за кордоном.



