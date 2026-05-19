В Раді “рознесли вщент” гучні ідеї: це повністю зруйнує суспільство

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Повномасштабна війна Росії проти України диктує тривалі тенденції — мілітаризація суспільства необхідна. Однак деякі ідеї відверто критикують в Раді.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев прокоментував пропозицію, щоб всі чоловіки, і жінки, які претендують на зарплату з державного бюджету, служили в армії хоча б 1 рік.
За його словами, служба у Збройних Силах була б гарним записом до резюме високопосадовців на керівних посадах, провідних державних посадовців, політиків, співробітників спеціальних відомств. Інша справа, пояснив політик, коли такі вимоги стосуються медсестри з лікарні швидкої допомоги, шкільного вчителя географії або працівника районного дому культури.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мільйони українців після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виїхали в країни Європейського союзу. Результати опитування свідчать, що більшість українців не планує повертатися в Україну. В Раді розповіли, що може вплинути на рішення українців за кордоном.