В Раде "разнесли вдребезги" громкие идеи: это полностью разрушит общество

Полномасштабная война России против Украины диктует длительные тенденции – милитаризация общества необходима. Однако некоторые идеи откровенно критикуют в Раде.

Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал предложение, чтобы все мужчины и женщины, претендующие на зарплату из государственного бюджета, служили в армии хотя бы 1 год.

"История учит, что далеко не все хорошие идеи одинаково полезны, и не каждый громкий лозунг нужно произносить вслух. Поэтому, перед тем как произносить новые головокружительные новации, нужно глубоко вдохнуть, задержать дыхание, сосчитать до 10, а потом уже издавать свои реформаторские тезисы", — отметил он, заметив, что это как раз и касается предложения по бюджетникам.

По его словам, служба в Вооруженных Силах была бы хорошей записью в резюме высокопоставленных должностных лиц на руководящих должностях, ведущих государственных чиновников, политиков, сотрудников специальных ведомств. Другое дело, объяснил политик, когда такие требования касаются медсестры из больницы скорой помощи, школьного учителя географии или работника районного дома культуры.

"Похоже, что при текущем уровне зарплат введение этого дополнительного условия оставит нам сотни тысяч вакансий в ключевых для общества сферах. К чему это приведет — не буду даже останавливаться. А потому правило "считать до 10" вполне подходит к этому случаю", — подытожил народный депутат.

