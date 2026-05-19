В Раде "разнесли вдребезги" громкие идеи: это полностью разрушит общество

Кречмаровская Наталия
Полномасштабная война России против Украины диктует длительные тенденции – милитаризация общества необходима. Однако некоторые идеи откровенно критикуют в Раде.
Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал предложение, чтобы все мужчины и женщины, претендующие на зарплату из государственного бюджета, служили в армии хотя бы 1 год.
По его словам, служба в Вооруженных Силах была бы хорошей записью в резюме высокопоставленных должностных лиц на руководящих должностях, ведущих государственных чиновников, политиков, сотрудников специальных ведомств. Другое дело, объяснил политик, когда такие требования касаются медсестры из больницы скорой помощи, школьного учителя географии или работника районного дома культуры.
