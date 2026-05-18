logo_ukra

BTC/USD

76241

ETH/USD

2083.22

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 В Раді вже не приховують найгіршого: “Це шлях до знищення української нації”
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді вже не приховують найгіршого: “Це шлях до знищення української нації”

Народна депутатка Скороход, що допоможе повернути українців із Європи

18 травня 2026, 21:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мільйони українців після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виїхали в країни Європейського союзу. Результати опитування свідчать, що більшість українців не планують повертатися в Україну. При цьому в країні вже не вистачає працівників і заявляють про необхідність завозити трудових мігрантів. 

В Раді вже не приховують найгіршого: “Це шлях до знищення української нації”

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ООН прогнозує три сценарії повернення українців. Але зараз, за її словами, бачимо, що країна втрачає свій демографічний потенціал. Народна депутатка нагадала, що зараз по всьому Києву народжується стільки ж дітей, скільки до повномасштабного вторгнення народжувалося лише в одному пологовому будинку.

Тільки в Європі, за її словами, офіційно перебуває 12,4 млн українців. А, зазначила вона, ще є величезна кількість людей поза межами ЄС або 

без офіційного статусу.

“І що нам пропонують як вирішення проблеми? Завезти дешеву робочу силу з Індії чи Пакистану, щоб замінити власне населення? Це шлях до знищення української нації.Справжнє рішення — це створення реальних умов всередині держави: безпеки, економічної стабільності та впевненості у завтрашньому дні, щоб наші люди самі захотіли повертатися додому”, — зазначила вона. 

При цьому народна депутатка зауважила, чи вірять українці, що Європа просто так відпустить мільйони білих, працьовитих християн, які вже роками живуть там, інтегруються та працюють на їхню економіку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як, за прогнозом штучного інтелекту, трудові мігранти за три роки змінять Україну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/996641159557992
Теги:

Новини

Всі новини