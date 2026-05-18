В Раді вже не приховують найгіршого: “Це шлях до знищення української нації”

Мільйони українців після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виїхали в країни Європейського союзу. Результати опитування свідчать, що більшість українців не планують повертатися в Україну. При цьому в країні вже не вистачає працівників і заявляють про необхідність завозити трудових мігрантів.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що ООН прогнозує три сценарії повернення українців. Але зараз, за її словами, бачимо, що країна втрачає свій демографічний потенціал. Народна депутатка нагадала, що зараз по всьому Києву народжується стільки ж дітей, скільки до повномасштабного вторгнення народжувалося лише в одному пологовому будинку.

Тільки в Європі, за її словами, офіційно перебуває 12,4 млн українців. А, зазначила вона, ще є величезна кількість людей поза межами ЄС або без офіційного статусу.

“І що нам пропонують як вирішення проблеми? Завезти дешеву робочу силу з Індії чи Пакистану, щоб замінити власне населення? Це шлях до знищення української нації.Справжнє рішення — це створення реальних умов всередині держави: безпеки, економічної стабільності та впевненості у завтрашньому дні, щоб наші люди самі захотіли повертатися додому”, — зазначила вона.

При цьому народна депутатка зауважила, чи вірять українці, що Європа просто так відпустить мільйони білих, працьовитих християн, які вже роками живуть там, інтегруються та працюють на їхню економіку.

