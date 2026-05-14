В Раді не приховують зловтіхи: радять не поспішати з Єрмаком

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під вартою за справу з елітним будівництвом кооперативу “Династія”. Суд призначив його запобіжний захід з можливістю внесення застави. Однак у четвер необхідну суму в 140 млн грн не зібрали.

Народний депутат Ярослав Железняк радить не поспішати зі збором коштів. Він навів витяг з характеристики, яку Єрмаку дали на суд:

“У професійній громадській діяльності адвокат Єрмак зарекомендував себе як висококваліфікований, принциповий і відповідальний фахівець з бездоганною діловою репутацією… Своєю щоденною діяльністю адвокат Єрмак демонструє верх професіоналізму, відданості адвокатській справі та принципом верховенства права”.

Нардеп порадив — якщо “раптом вас зараз просять дуже сильно дуже поважні дядьки внести заставу за Єрмака… не спішить…. Почекайте”. І пояснив, навіщо це потрібно.

“По-перше, нехай він відчує всю свою “відданість верховенству права”, яку побудував за 7 років. По-друге, так мало зараз позитиву навколо. Нехай “Єрмак у СІЗО” хоч трохи підніме настрій людям. А там, диви, може в ОП побачать, що від цього факту рейтинг зростає і вирішать, що і так ок”, — пояснив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що суд залишив Єрмака під вартою з правом внесення застави. Виникали питання і щодо причетності президента України Володимира Зеленського. У НАБУ повідомили, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи. Народний депутат Гончаренко розповів, хто та як може вручити підозру президенту.



