logo_ukra

BTC/USD

81395

ETH/USD

2298.03

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 В Раді не приховують зловтіхи: радять не поспішати з Єрмаком
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді не приховують зловтіхи: радять не поспішати з Єрмаком

Народний депутат Железняк пояснив, чому не варто поспішати зі збором грошей на заставу за Єрмака

14 травня 2026, 20:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під вартою за справу з елітним будівництвом кооперативу “Династія”. Суд призначив його запобіжний захід з можливістю внесення застави. Однак у четвер необхідну суму в 140 млн грн не зібрали.

В Раді не приховують зловтіхи: радять не поспішати з Єрмаком

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк радить не поспішати зі збором коштів. Він навів витяг з характеристики, яку Єрмаку дали на суд: 

“У професійній громадській діяльності адвокат Єрмак зарекомендував себе як висококваліфікований, принциповий і відповідальний фахівець з бездоганною діловою репутацією… Своєю щоденною діяльністю адвокат Єрмак демонструє верх професіоналізму, відданості адвокатській справі та принципом верховенства права”.

Нардеп порадив — якщо “раптом вас зараз просять дуже сильно дуже поважні дядьки внести заставу за Єрмака… не спішить…. Почекайте”. І пояснив, навіщо це потрібно. 

“По-перше, нехай він відчує всю свою “відданість верховенству права”, яку побудував за 7 років. По-друге, так мало зараз позитиву навколо. Нехай “Єрмак у СІЗО” хоч трохи підніме настрій людям. А там, диви, може в ОП побачать, що від цього факту рейтинг зростає і вирішать, що і так ок”, — пояснив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що суд залишив Єрмака під вартою з правом внесення застави. Виникали питання і щодо причетності президента України Володимира Зеленського. У НАБУ повідомили, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи. Народний депутат Гончаренко розповів, хто та як може вручити підозру президенту.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/17754
Теги:

Новини

Всі новини