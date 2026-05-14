В Раді не приховують зловтіхи: радять не поспішати з Єрмаком

Кречмаровская Наталия
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під вартою за справу з елітним будівництвом кооперативу “Династія”. Суд призначив його запобіжний захід з можливістю внесення застави. Однак у четвер необхідну суму в 140 млн грн не зібрали.
Народний депутат Ярослав Железняк радить не поспішати зі збором коштів. Він навів витяг з характеристики, яку Єрмаку дали на суд:
Нардеп порадив — якщо “раптом вас зараз просять дуже сильно дуже поважні дядьки внести заставу за Єрмака… не спішить…. Почекайте”. І пояснив, навіщо це потрібно.
Нагадаємо: суд залишив Єрмака під вартою з правом внесення застави. У НАБУ повідомили, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.