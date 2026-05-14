Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде не скрывают злорадства: советуют не спешить с Ермаком
В Раде не скрывают злорадства: советуют не спешить с Ермаком

Народный депутат Железняк объяснил, почему не стоит торопиться со сбором денег на залог за Ермака

14 мая 2026, 20:53
Кречмаровская Наталия

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался под стражей за дело с элитным строительством кооператива "Династия". Суд назначил его меру пресечения с возможностью внесения залога. Однако в четверг необходимую сумму в 140 млн. грн. не собрали.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк советует не торопиться со сбором средств. Он привел выписку из характеристики, которую Ермаку дали на суд:

"В профессиональной общественной деятельности адвокат Ермак зарекомендовал себя как высококвалифицированный, принципиальный и ответственный специалист с безупречной деловой репутацией… Своей ежедневной деятельностью адвокат Ермак демонстрирует верх профессионализма, приверженности адвокатскому делу и принципу верховенства права".

Нардеп посоветовал — если "вдруг вас сейчас просят очень сильно уважаемые дяди внести залог за Ермака... не спешит... Подождите". И объяснил, зачем это нужно.

"Во-первых, пусть он почувствует всю свою "приверженность верховенству права", которую построил за 7 лет. Во-вторых, так мало сейчас позитива вокруг. Пусть "Ермак в СИЗО" хоть немного поднимет настроение людям. А там, гляди, может, в ОП увидят, что от этого факта рейтинг растет и решат, что и так ок”, — пояснил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что суд оставил Ермака под стражей с правом внесения залога. Возникали вопросы и о причастности президента Украины Владимира Зеленского. В НАБУ сообщили, что президент не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела. Народный депутат Гончаренко рассказал, кто и как может вручить подозрение президенту.




Источник: https://t.me/yzheleznyak/17754
