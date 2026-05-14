В Раде не скрывают злорадства: советуют не спешить с Ермаком

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался под стражей за дело с элитным строительством кооператива "Династия". Суд назначил его меру пресечения с возможностью внесения залога. Однако в четверг необходимую сумму в 140 млн. грн. не собрали.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк советует не торопиться со сбором средств. Он привел выписку из характеристики, которую Ермаку дали на суд:

"В профессиональной общественной деятельности адвокат Ермак зарекомендовал себя как высококвалифицированный, принципиальный и ответственный специалист с безупречной деловой репутацией… Своей ежедневной деятельностью адвокат Ермак демонстрирует верх профессионализма, приверженности адвокатскому делу и принципу верховенства права".

Нардеп посоветовал — если "вдруг вас сейчас просят очень сильно уважаемые дяди внести залог за Ермака... не спешит... Подождите". И объяснил, зачем это нужно.

"Во-первых, пусть он почувствует всю свою "приверженность верховенству права", которую построил за 7 лет. Во-вторых, так мало сейчас позитива вокруг. Пусть "Ермак в СИЗО" хоть немного поднимет настроение людям. А там, гляди, может, в ОП увидят, что от этого факта рейтинг растет и решат, что и так ок”, — пояснил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что суд оставил Ермака под стражей с правом внесения залога. Возникали вопросы и о причастности президента Украины Владимира Зеленского. В НАБУ сообщили, что президент не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела. Народный депутат Гончаренко рассказал, кто и как может вручить подозрение президенту.



