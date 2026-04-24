В Раді наростає невдоволення: на що скаржаться нардепи “Слуги народу”

У народних депутатів чимало зауважень до роботи уряду — раніше заявляли, що Кабмін погодив умови з МВФ, не вислухавши позицію Верховної Ради.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що відставка уряду без переформатування коаліції фактично нічого не вирішить. Політик пояснив, що у прем’єра Юлії Свириденко свої стосунки з депутатами, і зазначив, що частина “Слуг народу” скаржиться, що уряд їх не чує.

“Я тут не на боці цих депутатів, більше того в чомусь навіть готовий підтримати і Свириденко, і її уряд, хоча в мене до них безліч критичних зауважень. Як колишній урядовець я добре розумію, що депутатів треба розрізняти”, — зауважив нардеп.

Політик уточнив, що є ті нардепи, хто має державницьку позицію. Вони, за словами парламентаря, послідовні, відстоюють принципи — з ними треба працювати, навіть якщо складно, до них треба дослухатися та залучати їх до дискусії.

Однак, за словами політика, є інші парламентарі — “прагматичні”. Їм байдуже, за що голосувати, головне, щоб їхня компанія виграла тендер, щоб були гроші на округ, щоб призначили “своїх” людей, пояснив Кучеренко. Політик зауважив, що таких, на жаль, багато — вони роками тиснуть на уряд із подібними вимогами.

“Я це знаю зсередини й сам таких речей не сприймав, бо це вже не політика, а шантаж: або ти робиш те, що потрібно, або ми блокуємо твої рішення. І маємо непрозору, непублічну систему відносин. Тут уряд теж наробив помилок, і Денис Шмигаль (колишній прем’єр) також, бо вони погодилися на цю тіньову модель замість того, щоб її зламати", — підсумував політик.

