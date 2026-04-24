В Раді наростає невдоволення: на що скаржаться нардепи “Слуги народу”

Кречмаровская Наталия
У народних депутатів чимало зауважень до роботи уряду — раніше заявляли, що Кабмін погодив умови з МВФ, не вислухавши позицію Верховної Ради.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що відставка уряду без переформатування коаліції фактично нічого не вирішить. Політик пояснив, що у прем’єра Юлії Свириденко свої стосунки з депутатами, і зазначив, що частина “Слуг народу” скаржиться, що уряд їх не чує.
Політик уточнив, що є ті нардепи, хто має державницьку позицію. Вони, за словами парламентаря, послідовні, відстоюють принципи — з ними треба працювати, навіть якщо складно, до них треба дослухатися та залучати їх до дискусії.
Однак, за словами політика, є інші парламентарі — “прагматичні”. Їм байдуже, за що голосувати, головне, щоб їхня компанія виграла тендер, щоб були гроші на округ, щоб призначили “своїх” людей, пояснив Кучеренко. Політик зауважив, що таких, на жаль, багато — вони роками тиснуть на уряд із подібними вимогами.
