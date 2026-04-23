Українців можуть шокувати умови ЄС: про що попередили в Раді

Народна депутатка Скороход розповіла про ймовірні умови ЄС щодо України

23 квітня 2026, 20:06
Кречмаровская Наталия

Україна не отримає шансу прискореного вступу в ЄС — проти такого сценарію висловилися представники деяких країн — членів союзу. Однак в інтернеті з’явилася інформація, що Україні можуть надати “тіньове членство”. Проти цього вже висловилися політики. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що При такому “членстві” Україна не матиме повних прав, а ось обов’язки доведеться виконувати. 

“Чомусь українці мають право вмирати за “європейські цінності”, бути “живим щитом” для Європи. Але не мають права сидіти за одним столом, приймати рішення на рівних та отримувати доступ до бюджету ЄС. Проте можна очікувати, що обов’язків приймати схожу міграційну політику, виконувати екологічні та квотні директиви та відкрити ринок для європейських корпорацій – ніхто не скасовує”, — зазначила вона. 

За словами політика, треба нарешті усвідомити, що ніхто не зацікавлений у сильній та розвинутій Україні. Саме тому, за її словами, Україні пропонують такі "гібридні" членства, які абсолютно не націлені на наш розвиток.

“Адже українські виробники не отримають тих дотацій, на яких тримається агросектор та промисловість інших країн союзу. Натомість нас перетворять на зручний ринок збуту і джерело дешевої сировини, вбиваючи нашу конкурентоздатність”, — пояснила нардепка.

Скороход нагадала, про що попереджала неодноразово — перед вступом до ЄС Україна повинна чітко визначити, які умови вступу ми готові прийняти для свого розвитку, а які варто відхилити чи змінити. 

“Адже головна мета — це не "влізти в кабалу", а відстояти свої національні інтереси”, — підсумувала політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді пояснили, чи можуть депортувати українців з ЄС.




Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/660
