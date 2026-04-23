Українців можуть шокувати умови ЄС: про що попередили в Раді

Кречмаровская Наталия
Україна не отримає шансу прискореного вступу в ЄС — проти такого сценарію висловилися представники деяких країн — членів союзу. Однак в інтернеті з’явилася інформація, що Україні можуть надати “тіньове членство”. Проти цього вже висловилися політики.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що При такому “членстві” Україна не матиме повних прав, а ось обов’язки доведеться виконувати.
За словами політика, треба нарешті усвідомити, що ніхто не зацікавлений у сильній та розвинутій Україні. Саме тому, за її словами, Україні пропонують такі "гібридні" членства, які абсолютно не націлені на наш розвиток.
Скороход нагадала, про що попереджала неодноразово — перед вступом до ЄС Україна повинна чітко визначити, які умови вступу ми готові прийняти для свого розвитку, а які варто відхилити чи змінити.
