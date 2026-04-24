В Раде нарастает недовольство: на что жалуются нардепы "Слуги народа"
В Раде нарастает недовольство: на что жалуются нардепы "Слуги народа"

Нардеп Кучеренко рассказал, назрела ли сейчас отставка правительства

24 апреля 2026, 14:31
Кречмаровская Наталия

У народных депутатов немало замечаний к работе правительства – ранее заявляли, что Кабмин согласовал условия с МВФ, не выслушав позицию Верховной Рады.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что отставка правительства без переформатирования коалиции фактически ничего не решит. Политик объяснил, что у премьера Юлии Свириденко свои отношения с депутатами, и отметил, что часть "Слуг народа" жалуется, что правительство их не слышит.

"Я здесь не на стороне этих депутатов, более того, в чем-то даже готов поддержать и Свириденко, и ее правительство, хотя у меня к ним множество критических замечаний. Как бывший чиновник я хорошо понимаю, что депутатов надо различать", — отметил нардеп.

Политик уточнил, что есть те нардепы, у которых государственная позиция. Они, по словам парламентария, последовательны, отстаивают принципы – с ними нужно работать, даже если сложно, к ним нужно прислушиваться и привлекать их к дискуссии.

Однако, по словам политика, есть другие парламентарии – "прагматические". Им безразлично, за что голосовать, главное, чтобы их компания выиграла тендер, чтобы были деньги на округ, чтобы назначили "своих" людей, объяснил Кучеренко. Политик отметил, что таких, к сожалению, много – они годами давят на правительство с подобными требованиями.

"Я это знаю изнутри и сам таких вещей не воспринимал, потому что это уже не политика, а шантаж: или ты делаешь то, что нужно, или мы блокируем твои решения. И имеем непрозрачную, непубличную систему отношений. Здесь правительство тоже наделало ошибок, и Денис Шмыгаль (бывший премьер) тоже, потому что они согласились на эту теневую модель вместо того, чтобы ее сломать", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие условия ЕС, по словам нардепов, могут шокировать украинцев.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1619158649346168/
