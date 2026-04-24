В Раде нарастает недовольство: на что жалуются нардепы "Слуги народа"

Кречмаровская Наталия
У народных депутатов немало замечаний к работе правительства – ранее заявляли, что Кабмин согласовал условия с МВФ, не выслушав позицию Верховной Рады.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что отставка правительства без переформатирования коалиции фактически ничего не решит. Политик объяснил, что у премьера Юлии Свириденко свои отношения с депутатами, и отметил, что часть "Слуг народа" жалуется, что правительство их не слышит.
Политик уточнил, что есть те нардепы, у которых государственная позиция. Они, по словам парламентария, последовательны, отстаивают принципы – с ними нужно работать, даже если сложно, к ним нужно прислушиваться и привлекать их к дискуссии.
Однако, по словам политика, есть другие парламентарии – "прагматические". Им безразлично, за что голосовать, главное, чтобы их компания выиграла тендер, чтобы были деньги на округ, чтобы назначили "своих" людей, объяснил Кучеренко. Политик отметил, что таких, к сожалению, много – они годами давят на правительство с подобными требованиями.
