В Раді хапаються за голову: Україна вже на краю прірви

Україна втрачає населення катастрофічними темпами — вже неодноразово звучали заяви, що потрібно ввозити мігрантів. Однак в Раді переконані, що потрібно вирішувати причини демографічних проблем.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що демографічна ситуація важлива, адже це ключове питання для майбутнього нашої країни. За його словами, для того, аби не залишитись маленьким “сталевим дикобразом” на “дикому, знелюдненому полі”, конче потрібно шукати шляхи зупинення демографічної катастрофи.

“Для того, щоб змінити ситуацію на краще, необхідно не тільки правильно поставити питання, але й знайти адекватну відповідь. І я категорично не погоджуюсь з тим, що цією відповіддю має стати залучення мігрантів. Передусім, тому що демографія народу — це не цифри та стовпчики у бюрократичних звітах. Це якість життя людей, їхня готовність створювати сім’ї, впевненість у тому, що твої діти та онуки зможуть спокійно жити, працювати, будувати та створювати на рідній землі”, — переконаний політик.

За його словами, щоб відійти від краю демографічної прірви, потрібно не наслідки, а з причинами боротися. Вони, зазначив нардеп, добре відомі:

війна,

вимушена міграція,

брак перспективних робочих місць,

падіння якості медицини і освіти,

відсутність надійної системи соціальних гарантій.

Народний депутат пояснив, якщо системні проблеми не вирішити, то не варто очікувати на масовий приїзд мігрантів. Однак, якщо виправити ці вади, не потрібно буде залучати громадян інших країн, адже в Україні будуть створювати сім’ї та народжувати дітей. Для цього потрібно:

забезпечити тривалий і гарантований мир,

реіндустріалізацію та швидке відродження економіки,

побудувати якісну систему соціальної підтримки та соціальних послуг.

“Вже зараз дуже важливо нарощувати допомогу українським родинам. Працювати із вимушеними переселенцями. Підтримувати прифронтові громади, які першими стикаються з ризиками відтоку населення. Зберігати контакти і допомагати українським біженцям, щоб в Україну повернулися мільйони українських громадян, а не заїхали тисячі іноземців. І головне, потрібно разом із нашими міжнародними партнерами тиснути на агресора, щоб змусити його повернутися за стіл переговорів і припинити війну”, — зазначив народний депутат.

Політик підсумував, що гарантований і усталений мир відкриє Україні нове вікно можливостей для відродження та розвитку, і “ми зобов’язані ним скористатися”.

