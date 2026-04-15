В Раді хапаються за голову: Україна вже на краю прірви

Кречмаровская Наталия
Україна втрачає населення катастрофічними темпами — вже неодноразово звучали заяви, що потрібно ввозити мігрантів. Однак в Раді переконані, що потрібно вирішувати причини демографічних проблем.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що демографічна ситуація важлива, адже це ключове питання для майбутнього нашої країни. За його словами, для того, аби не залишитись маленьким “сталевим дикобразом” на “дикому, знелюдненому полі”, конче потрібно шукати шляхи зупинення демографічної катастрофи.
За його словами, щоб відійти від краю демографічної прірви, потрібно не наслідки, а з причинами боротися. Вони, зазначив нардеп, добре відомі:
війна,
вимушена міграція,
брак перспективних робочих місць,
падіння якості медицини і освіти,
відсутність надійної системи соціальних гарантій.
Народний депутат пояснив, якщо системні проблеми не вирішити, то не варто очікувати на масовий приїзд мігрантів. Однак, якщо виправити ці вади, не потрібно буде залучати громадян інших країн, адже в Україні будуть створювати сім’ї та народжувати дітей. Для цього потрібно:
забезпечити тривалий і гарантований мир,
реіндустріалізацію та швидке відродження економіки,
побудувати якісну систему соціальної підтримки та соціальних послуг.
Політик підсумував, що гарантований і усталений мир відкриє Україні нове вікно можливостей для відродження та розвитку, і “ми зобов’язані ним скористатися”.
