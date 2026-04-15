В Раде хватаются за голову: Украина уже на краю пропасти

Украина теряет население катастрофическими темпами – уже неоднократно звучали заявления, что нужно ввозить мигрантов. Однако в Раде уверены, что нужно решать причины демографических проблем.

Верховная Рада.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что демографическая ситуация важна, ведь это ключевой вопрос для будущего нашей страны. По его словам, для того, чтобы не остаться маленьким "стальным дикобразом" на "диком, обезлюденном поле", нужно искать пути остановки демографической катастрофы.

"Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо не только правильно задать вопрос, но и найти адекватный ответ. И я категорически не соглашаюсь с тем, что этим ответом должно стать привлечение мигрантов. Прежде всего, потому что демография народа — это не цифры и столбцы в бюрократических отчетах. Это качество жизни людей, их готовность создавать семьи, уверенность в том, что твои дети и внуки смогут жить, работать, строить и создавать на родной земле спокойно”, — убежден политик.

По его словам, чтобы отойти от края демографической пропасти нужно не последствия, а с причинами бороться. Они, отметил нардеп, хорошо известны:

война,

вынужденная миграция,

нехватка перспективных рабочих мест,

падение качества медицины и образования,

отсутствие надежной системы социальных гарантий

Народный депутат объяснил, если системные проблемы не решить, то не стоит ожидать массового приезда мигрантов. Однако если исправить эти недостатки, не нужно будет привлекать граждан других стран, ведь в Украине будут создавать семьи и рожать детей. Для этого нужно:

обеспечить длительный и гарантированный мир,

реиндустриализацию и быстрое возрождение экономики,

построить качественную систему социальной поддержки и социальных услуг.

"Уже сейчас очень важно наращивать помощь украинским семьям. Работать с вынужденными переселенцами. Поддерживать прифронтовые громады, которые первыми сталкиваются с рисками оттока населения. Сохранять контакты и помогать украинским беженцам, чтобы в Украину вернулись миллионы украинских граждан, а не въехали тысячи иностранцев. И главное, нужно вместе с нашими международными партнерами оказывать давление на агрессора, чтобы заставить его вернуться за стол переговоров и прекратить войну”, — отметил народный депутат.

Политик подытожил, что гарантированный и устоявшийся мир откроет Украине новое окно возможностей для возрождения и развития, и "мы обязаны им воспользоваться".

