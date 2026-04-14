“Цинізм просто зашкалює”: в Раді розгромили “божевільні” заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко у відео на своєму Youtube-каналі коротко нагадав заяви лідерів.

Мерц зазначив, що Німеччина готова допомагати Україні повертати її громадян і обмежувати в'їзд в Німеччину чоловіків призовного віку.

Зеленський зауважив, що Збройні сили України хочуть, щоб хлопці призовного віку, які в Німеччині, в Європі, замість цього були в Україні. ЗСУ, за його словами, потрібні ротації.

“Цинізм цих заяв просто зашкалює. Це говорить людина, яка, власне, створила систему, в якій, починаючи від бусифікації та закінчуючи тим, що у військовослужбовців взагалі немає термінів служби. І після всього цього він говорить, що ЗСУ хочуть…”, — зауважив народний депутат.

За словами політика, ЗСУ хочуть миру, щоб вони самі могли спокійно поїхати в Німеччину, щоб були терміни служби, гідне грошове забезпечення. Однак у цих питаннях, за словами нардепа, Зеленський не поспішає виконувати бажання. А, значить, якихось хлопців шукати в Німеччині, він типу хоче, подивувався політик. За його словами, це повністю утопічна ідея.

“Він думає, що ТЦК почне бусифікувати українців в Берліні та в Гамбурзі, чи як він це собі уявляє? Людей не можна як худобу чи як речі туди-сюди передавати, чи забирати. Це так не працює. Принаймні в європейських країнах, де є верховенство права і конституція і її поважають”, — наголосив Гончаренко.

При цьому зазначив, що поки Зеленський робить такі заяви, в Україні продовжується жах. Політик нагадав, що показував жахливий стан приміщення ТЦК у Прилуках Чернігівської області і як посадовців різних рівнів намагалися виправдати ситуацію та спростувати інформацію.

“От цим має займатися Зеленський (проблемами з ТЦК, — ред.), як Верховний Головнокомандувач, а не якимись божевільними заявами в Німеччині”, — підсумував політик.

