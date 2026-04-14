“Цинізм просто зашкалює”: в Раді розгромили “божевільні” заяви Зеленського

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Гончаренко у відео на своєму Youtube-каналі коротко нагадав заяви лідерів.
Мерц зазначив, що Німеччина готова допомагати Україні повертати її громадян і обмежувати в'їзд в Німеччину чоловіків призовного віку.
Зеленський зауважив, що Збройні сили України хочуть, щоб хлопці призовного віку, які в Німеччині, в Європі, замість цього були в Україні. ЗСУ, за його словами, потрібні ротації.
За словами політика, ЗСУ хочуть миру, щоб вони самі могли спокійно поїхати в Німеччину, щоб були терміни служби, гідне грошове забезпечення. Однак у цих питаннях, за словами нардепа, Зеленський не поспішає виконувати бажання. А, значить, якихось хлопців шукати в Німеччині, він типу хоче, подивувався політик. За його словами, це повністю утопічна ідея.
При цьому зазначив, що поки Зеленський робить такі заяви, в Україні продовжується жах. Політик нагадав, що показував жахливий стан приміщення ТЦК у Прилуках Чернігівської області і як посадовців різних рівнів намагалися виправдати ситуацію та спростувати інформацію.
