В Раді хапаються за голову: нардепи викрили владу на махінаціях

У Раді обурені низькою якістю законопроєктів, які подає уряд, та зазначають, що у документах є маніпуляції.

Народна депутатка Софія Федина розповіла про махінації влади в законопроєктах. За її словами, у проєктах законів з нормальними назвами чи з прапорцем Ukraine Facility, чи тих, які нас наближають до Європейського Союзу, є чимало махінацій та маніпуляцій.

"І дуже часто правляча монобільшість не хоче звертати уваги на ті чи інші проблеми, які заховані в законопроєктах. Сьогодні нам ось так красиво зверху спускають велику пачку законопроєктів, які ми терміново маємо прийняти, бо, бачите, без того ми от не отримуємо європейського фінансування”, — зазначила народна депутатка.

При цьому, наголосила вона, про необхідність ухвалити ці законопроєкти влада знала і декілька місяців тому. Однак тут питання до уряду — чому не подавали якісні законопроєкти, якими Україна могли б виконувати свої зобов'язання перед Європейським Союзом.

“Сьогодні намагаються говорити, який поганий парламент, що не голосує за найпотрібніші речі. А чи можна отримати відповідь, а хто готує ось такі супер неякісні законопроєкти, які ганебно розглядати у Верховній Раді і які ганебно показувати навіть громадянам України? Звичайно, за це буде відповідати і президент, і уряд, і вся Верховна Рада, але під час воєнного стану базою мало би бути те, що в залу мають виноситися тільки якісні доопрацьовані законопроєкти”, — наголосила Федина.

Політик нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення Росії усі законопроєкти узгоджувалися, допрацьовувалися настільки, що в залі парламенту вже мали консолідовану позицію усіх фракцій і груп. За її словами, потрібно повернути ту практику.

При цьому вона зауважила, чому деякі ганебні законопроєкти виглядають як посилення тиску на українців.

“А чи не тому, що уряд абсолютно провалив переговори і замість того, щоби вимагати від західних партнерів позиціонування, домовилися про найгірші можливі умови. А можливо варто міняти переговорників? А можливо варто ставити питання, кого запросити вести переговори, щоби вони захищали інтереси української держави”, — підсумувала народна депутатка.

