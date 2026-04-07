В Раде хватаются за голову: нардепы разоблачили власть на махинациях

В Раде возмущены низким качеством законопроектов, которые подает правительство и отмечают, что в документах есть манипуляции.

Народный депутат София Федина рассказала о махинациях власти в законопроектах. По ее словам, в проектах законов с нормальными названиями или с флажком Ukraine Facility, или приближающих нас к Европейскому Союзу, есть немало махинаций и манипуляций.

"И очень часто правящее монобольшинство не хочет обращать внимания на те или иные проблемы, которые спрятаны в законопроектах. Сегодня нам вот так красиво сверху спускают большую пачку законопроектов, которые мы срочно должны принять, потому что, видите ли, без этого мы вот не получаем европейского финансирования”, — отметила народный депутат.

При этом, подчеркнула она, о необходимости принять эти законопроекты власти знали и несколько месяцев назад. Однако здесь вопрос к правительству — почему не подавали качественные законопроекты, которыми Украина могли бы выполнять свои обязательства перед Европейским Союзом.

"Сегодня пытаются говорить, какой плохой парламент, не голосующий за самые нужные вещи. А можно ли получить ответ, а кто готовит вот такие супер некачественные законопроекты, которые позорно рассматривать в Верховной Раде и которые позорно показывать даже гражданам Украины? Конечно, за это будет отвечать и президент, и правительство, и вся Верховная зал должны выноситься только качественные доработанные законопроекты”, — подчеркнула Федина.

Политик напомнила, что в начале полномасштабного вторжения в Россию все законопроекты согласовывались, дорабатывались настолько, что в зале парламента уже имели консолидированную позицию всех фракций и групп. По ее словам, нужно вернуть эту практику.

При этом она отметила, почему некоторые позорные законопроекты выглядят как усиление давления на украинцев.

"А не потому, что правительство абсолютно провалило переговоры и вместо того, чтобы требовать от западных партнеров позиционирования, договорились о самых плохих возможных условиях. А возможно стоит менять переговорщиков? А возможно стоит ставить вопрос, кого пригласить вести переговоры, чтобы они защищали интересы украинского государства", — подытожила народная депутат.

