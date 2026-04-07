Головна Новини Політика України 2026 Беззаконня ТЦК шокує: нардепи обурені мовчанням Зеленського
Беззаконня ТЦК шокує: нардепи обурені мовчанням Зеленського

Народний депутат Разумков, чому працівники ТЦК чинять беззаконня

7 квітня 2026, 16:34
Кречмаровская Наталия

У Раді б'ють на сполох — ситуація з ТЦК погіршується, а протистояння цивільних та військових загострюється. 

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що беззаконня щодо українців через дії ТЦК потрібно зупиняти. Політик розповів, що українці щодня бачать нові приклади незаконної бусифікації та кричущого порушення прав людей представниками ТЦК. А днями, за його словами, омбудсмен за результатами офіційної перевірки шокував умовами утримання людей в Ужгородському ТЦК. Нардеп нагадав, що чоловіків там тримають у нелюдських умовах, у повній антисанітарії і ще й без належних підстав – навіть тих, хто має відстрочку, інвалідність або є учасниками бойових дій.

“Коли читаєш такі звіти і бачиш фото від Уповноваженого з прав людини, складається враження, що мова йде про концтабори минулого століття. Але це відбувається сьогодні, у сучасній Україні! І навіть з’являється думка, невже сьогодні потрапити до тюрми — комфортніше, ніж до ТЦК?! Там принаймні у кожного є ліжко, посуд і чітко визначені строки перебування. А тут — кілька кружок і тарілок, один туалет і душ на десятки людей і утримання тижнями без жодних законних підстав!”, — наголосив політик. 

За його словами, якби подібне скоїв будь-хто інший — це були б багаторічні строки ув’язнення за незаконне позбавлення волі та знущання з людей. Однак, зазначив він, все це відбувається під прикриттям системи та робиться вигляд, що все нормально. 

“Бо працівники ТЦК сьогодні перетворилися на нову касту недоторканних у нашій державі! Чи саме це мав на увазі президент, коли говорив, що у нас “Конституція на паузі”?! До речі, українці чомусь досі не почули реакцію на ці факти від Верховного Головнокомандувача, який несе відповідальність за те, що відбувається в цій системі. Бо мовчання в таких ситуаціях – це теж позиція!”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого може призвести протистояння цивільних та військових ТЦК.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4757
