Беззаконня ТЦК шокує: нардепи обурені мовчанням Зеленського

Кречмаровская Наталия
У Раді б'ють на сполох — ситуація з ТЦК погіршується, а протистояння цивільних та військових загострюється.
ТЦК.
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що беззаконня щодо українців через дії ТЦК потрібно зупиняти. Політик розповів, що українці щодня бачать нові приклади незаконної бусифікації та кричущого порушення прав людей представниками ТЦК. А днями, за його словами, омбудсмен за результатами офіційної перевірки шокував умовами утримання людей в Ужгородському ТЦК. Нардеп нагадав, що чоловіків там тримають у нелюдських умовах, у повній антисанітарії і ще й без належних підстав – навіть тих, хто має відстрочку, інвалідність або є учасниками бойових дій.
За його словами, якби подібне скоїв будь-хто інший — це були б багаторічні строки ув’язнення за незаконне позбавлення волі та знущання з людей. Однак, зазначив він, все це відбувається під прикриттям системи та робиться вигляд, що все нормально.
