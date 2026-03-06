В Раді хапаються за голову: можливо хтось всередині країни не хоче перемоги України

В Україні проблеми з мобілізацією не вирішують. Незаконні затримання військовозобов'язаних працівниками ТЦК, силова мобілізація та бусифікація, побиття та катування — це вже не російська ІПСО, а реальні розслідування відповідних державних органів. Про бусифікацію заговорили вже і у президента України Володимира Зеленського. Однак поки рішення немає, а проблема загострюється.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про масштаби проблеми.

“Як ми маємо перемогти зовнішніх ворогів, коли у нас всередині країни панує ненависть одних українців до інших українців? Коли у нас одні українці у формі військовій і поліцейській знущаються з інших українців? Коли у нас панує рабовласницька філософія? Коли у нас до громадян ставляться як до рабів і в армії, і в тилу?”, — ставить гострі питання народний депутат.

Політик підкреслив, що українці мають єднатися навколо справи оборони, але, на жаль, продовжують “чубитися” між собою. Як при цьому можна перемогти зовнішніх ворогів, за його словами, велика загадка.

“А, можливо, ті, які реально впливають на ситуацію в Україні і не хочуть перемоги України. Можливо, вони так хитро під дуже навіть патріотичними гаслами допомагають ворогам знищувати Україну і український народ?”, — зауважив політик.

