В Украине проблем с мобилизацией не решают. Незаконные задержания военнообязанных работниками ТЦК, силовая мобилизация и бусификация, избиения и пытки – это уже не российская ИПСО, а реальные расследования соответствующих государственных органов. О бусификации заговорили уже и у президента Украины Владимира Зеленского. Однако пока решения нет, а проблема обостряется.

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о масштабах проблемы.

"Как мы должны победить внешних врагов, когда у нас внутри страны властвует ненависть одних украинцев к другим украинцам? Когда у нас одни украинцы в форме военной и полицейской издеваются над другими украинцами? Когда у нас властвует рабовладельческая философия? Когда у нас к гражданам относятся как к рабам и в армии, и в тылу?”, — задает острые вопросы народный депутат.

Политик подчеркнул, что украинцы должны объединяться вокруг дела обороны, но, к сожалению, продолжают враждовать между собой. Как при этом можно победить внешних врагов, по его словам, великая загадка.

"А, возможно, те, которые реально влияют на ситуацию в Украине и не хотят победы Украины. Возможно, они так хитро под даже патриотическими лозунгами помогают врагам уничтожать Украину и украинский народ?", — отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что новый глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров уверял, что вопрос мобилизации в Украине будет решен благодаря привлечению иностранных граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Украины и разработка комплексных мероприятий, которые укрепят дисциплину и повысят эффективность организации мобилизации в армии. Однако пока бусификация не исчезает с улиц украинских населенных пунктов.