В Украине проблем с мобилизацией не решают. Незаконные задержания военнообязанных работниками ТЦК, силовая мобилизация и бусификация, избиения и пытки – это уже не российская ИПСО, а реальные расследования соответствующих государственных органов. О бусификации заговорили уже и у президента Украины Владимира Зеленского. Однако пока решения нет, а проблема обостряется.
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о масштабах проблемы.
Политик подчеркнул, что украинцы должны объединяться вокруг дела обороны, но, к сожалению, продолжают враждовать между собой. Как при этом можно победить внешних врагов, по его словам, великая загадка.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что новый глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров уверял, что вопрос мобилизации в Украине будет решен благодаря привлечению иностранных граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Украины и разработка комплексных мероприятий, которые укрепят дисциплину и повысят эффективность организации мобилизации в армии. Однако пока бусификация не исчезает с улиц украинских населенных пунктов.