Новий очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров запевняв, що питання мобілізації в України буде вирішено завдяки залученню іноземних громадян до служби у лавах Збройних Сил України та розробка комплексних заходів, які зміцнять дисципліну та підвищать ефективність організації мобілізації в армії. Однак поки бусифікація не зникає з вулиць українських населених пунктів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

У Верховній Раді неодноразово вимагали припинити силову мобілізацію та розформувати ТЦК. Народний депутат Георгій Мазурашу, хто постійно наголошує на шкідливості бусифікації, з парламенту звернувся до керівництва МВС України (і Національної поліції України) та Міністерства оборони України.

“Будь ласка, дайте сигнал “представникам держави” зі сфери вашого управління — щоби вони не займались знущанням над українцями, розколюванням суспільства, провокуванням протистояння між цивільними і особами у поліцейській формі (“бусифікаторами”), не штовхали ганебною “бусифікацією” українців до втечі з рідної країни…”, — зазначив він.

Політик пояснив, що потрібно спрямувати зусилля на пошук реально спроможних служити, воювати для того, щоб поповнити сили оборони. Однак, за його словами, необережні дії сприяють тому, що починається протистояння між цивільними і військовими, поліцейськими та ТЦК.

“Важливо обʼєднувати зусилля і єднати націю навколо Справи оборони! Важливо сприяти максимально можливому забезпеченню Сил оборони з боку держави та підтримці Захисників з боку громадян. А не шкодити Армії та країні “бусифікацією”…”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні продавали бронювання.