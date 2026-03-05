В Раде хватаются за голову: кого назначает на должности Банковая

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде обратили внимание на проблемы регионов. Катастрофическая ситуация сложилась в Чернигове – в парламенте отреагировали.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что к нему обратились жители Чернигова из-за катастрофической ситуации с городским транспортом. Оказывается, как сообщил политик, некоторые микрорайоны города остались без сообщения. Людям нужно идти пешком по 5 км, чтобы добраться до работы, отметил нардеп.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в Киеве нарастают — на ситуацию в столице обратили внимание и в высоких кабинетах власти. Однако в Раде отмечают, что в этом есть политический аспект. Народный депутат Владимир Арьев отметил, что Зеленский делает киевлян разменной монетой в своей политической борьбе против Кличко.
По его словам, оказывается – пусть киевляне дальше мерзнут и сидят без света, "главное, чтобы вся эта ОПшная медиа-шушера имела повод топтать мэра Киева, которого президентская банда никак не может вытолкнуть, как уже сделала в других городах".
Народный депутат подчеркнул, что это одно из самых циничных действий власти во главе с Зеленским, когда в заложники готовы взять всю столицу ради персональной политической борьбы.