В Раде хватаются за голову: кого назначает на должности Банковая

В Верховной Раде обратили внимание на проблемы регионов. Катастрофическая ситуация сложилась в Чернигове – в парламенте отреагировали.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что к нему обратились жители Чернигова из-за катастрофической ситуации с городским транспортом. Оказывается, как сообщил политик, некоторые микрорайоны города остались без сообщения. Людям нужно идти пешком по 5 км, чтобы добраться до работы, отметил нардеп.

"Дело в том, что начальник военной администрации, который был назначен Банковой, ввел льготный проезд, но не додумался утвердить механизм компенсации для перевозчиков и не заложил средства в бюджете. Ну и в результате мы наблюдаем транспортный коллапс. Вот и результат, когда назначают руководителей, не умеющих управлять. И убирают нормального мэра, избранного людьми”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в Киеве нарастают — на ситуацию в столице обратили внимание и в высоких кабинетах власти. Однако в Раде отмечают, что в этом есть политический аспект. Народный депутат Владимир Арьев отметил, что Зеленский делает киевлян разменной монетой в своей политической борьбе против Кличко.

По его словам, оказывается – пусть киевляне дальше мерзнут и сидят без света, "главное, чтобы вся эта ОПшная медиа-шушера имела повод топтать мэра Киева, которого президентская банда никак не может вытолкнуть, как уже сделала в других городах".

Народный депутат подчеркнул, что это одно из самых циничных действий власти во главе с Зеленским, когда в заложники готовы взять всю столицу ради персональной политической борьбы.



