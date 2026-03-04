На Зеленського посипалась нищівна критика: президент хоче зробити киян заручниками

Проблеми в Києві наростають — на ситуацію в столиці звернули увагу і у високих владних кабінетах. Однак у Раді зазначають, що в цьому є політичний аспект.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що Зеленський робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка.

“Це так обурює, що Зеленський робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка. Столиця щойно пережила холодну і темну зиму, ситуація з енергетикою була однією з найгірших в Україні, але Київ став єдиним містом, якому РНБО на чолі із Зеленським відмовила у плані стійкості для наступної зими”, — наголосив нардеп.

За його словами, виявляється — хай кияни далі мерзнуть і сидять без світла, “головне, щоб вся ця ОПшна медіа-шушера мала привід топтати мера Києва, якого президентська банда ніяк не може виштовхнути, як вже зробила в інших містах”.

“Тобто, постійно забирати зі столиці додаткові мільярди в бюджет — це без проблем, але уряд не допомагатиме Києву готуватись до холодів? Така собі “справедливість” аля Зе”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, чому Київ не зможе все зробити сам.

1. За словами політика, власних ТЕЦ Києву ніколи не вистачало.

“Електроенергія в столицю йде з атомних станцій. Енергорозподільчі вузли розташовані на території області і належать Укренерго, тому місто не може там нічого робити. А як “захистили” енергообʼєкти ми бачимо — саме по них били окупанти, щоб знеструмити Київ. Їм вдалося. За умови руйнування столичних ТЕЦ взагалі настала біда. Без захисту цих точок входу в столицю, біда триватиме, а тут сфера уряду, без нього ніяк”, — наголосив політик.

2. Щодо когенерації, то треба ще вчора було готувати газові, електричні та теплові мережі до підключення установок з виробництва електроенергії і тепла. Те, що саботував колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко, пояснив політик. Він пояснив, що це настільки масштабна робота для міста у 3,5 мільйони мешканців, що жодна комунальна система у світі не впорається з таким завданням самостійно. Однак, за його словами, уряд і Зеленський не зважають на це. У них, пояснив політик, відмовка — план Києва їм не подобається. Єдиний з усіх.

“Це одна з найцинічніх дій влади на чолі із Зеленським, коли в заручники готові взяти всю столицю заради персональної політичної боротьби. А “дорогим українцям”, до яких щовечора звертається президент, треба запам’ятати, що ми всі для нього насправді ніякі не дорогі”, — підсумував він.

