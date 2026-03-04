На Зеленського посипалась нищівна критика: президент хоче зробити киян заручниками

Рубрики
Проблеми в Києві наростають — на ситуацію в столиці звернули увагу і у високих владних кабінетах. Однак у Раді зазначають, що в цьому є політичний аспект.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що Зеленський робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка.
За його словами, виявляється — хай кияни далі мерзнуть і сидять без світла, “головне, щоб вся ця ОПшна медіа-шушера мала привід топтати мера Києва, якого президентська банда ніяк не може виштовхнути, як вже зробила в інших містах”.
Народний депутат пояснив, чому Київ не зможе все зробити сам.
1. За словами політика, власних ТЕЦ Києву ніколи не вистачало.
2. Щодо когенерації, то треба ще вчора було готувати газові, електричні та теплові мережі до підключення установок з виробництва електроенергії і тепла. Те, що саботував колишній міністр енергетики і юстиції Герман Галущенко, пояснив політик. Він пояснив, що це настільки масштабна робота для міста у 3,5 мільйони мешканців, що жодна комунальна система у світі не впорається з таким завданням самостійно. Однак, за його словами, уряд і Зеленський не зважають на це. У них, пояснив політик, відмовка — план Києва їм не подобається. Єдиний з усіх.
