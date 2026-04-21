В Раді уже не приховують проблем: система “тріщить по всіх швах”, мільйони українців опиняться під ризиком

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що постійні провали у владі – це вже не помилки. За його словами, це ознака, що система зламалася. Політик пояснив, що події останніх днів ще раз показали — система влади сьогодні не працює. А ключове, за його словами, вона не вміє швидко реагувати на критичні ситуації і приймати правильні та ефективні рішення.

Політик пояснив, що на системні проблеми вказує не тільки трагедія, яка сталася в Києві. Подібні проблеми, за його словами, спостерігаються у різних сферах. Політик заявив, що ситуація погіршується з:

Мобілізацією — вона перетворилася на “бусифікацію і тотальне приниження людей. А на численні випадки свавілля, зазначив політик, бачимо не відповідальність, а повну безкарність ТЦК.

Енергетикою — через корупцію і непрофесійність роками не були захищені об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, зауважив нардеп, взимку мільйони українців залишилися без світла, води і тепла.

Економічною політикою – ухвалюються діряві бюджети, які повністю залежать від зовнішніх кредитів, заради яких влада готова підвищувати податки і ставити під удар бізнес. А потім в авральному порядку змушена переглядати власні “домовленості”, зазначив парламентар.

“Коли такий випадок один – це помилка. Другий — непрофесійність людей на посадах. А коли такі ситуації повторюються знову і знову — це означає, що зламалася сама система. А в Україні таких прикладів з кожним днем дедалі більше. І якщо система під назвою влада не змінить підходи до прийняття рішень, не реформує свою роботу і не навчиться ефективно реагувати на виклики — під ризиком опиняться не чиновники, а мільйони українців. Саме ті, хто сьогодні тримають на собі країну!”, — підсумував політик.

