В Раді уже не приховують проблем: система “тріщить по всіх швах”, мільйони українців опиняться під ризиком

Кречмаровская Наталия
Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що постійні провали у владі – це вже не помилки. За його словами, це ознака, що система зламалася. Політик пояснив, що події останніх днів ще раз показали — система влади сьогодні не працює. А ключове, за його словами, вона не вміє швидко реагувати на критичні ситуації і приймати правильні та ефективні рішення.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Політик пояснив, що на системні проблеми вказує не тільки трагедія, яка сталася в Києві. Подібні проблеми, за його словами, спостерігаються у різних сферах. Політик заявив, що ситуація погіршується з:
Мобілізацією — вона перетворилася на “бусифікацію і тотальне приниження людей. А на численні випадки свавілля, зазначив політик, бачимо не відповідальність, а повну безкарність ТЦК.
Енергетикою — через корупцію і непрофесійність роками не були захищені об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, зауважив нардеп, взимку мільйони українців залишилися без світла, води і тепла.
Економічною політикою – ухвалюються діряві бюджети, які повністю залежать від зовнішніх кредитів, заради яких влада готова підвищувати податки і ставити під удар бізнес. А потім в авральному порядку змушена переглядати власні “домовленості”, зазначив парламентар.
