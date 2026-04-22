В Раде хватаются за голову: "это приговор бездействию власти"

Российские войска постоянными обстрелами разрушают инфраструктуру Украины. С начала полномасштабной войны повреждены и разрушены тысячи домов украинцев, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры. В Раде отмечают, что люди потеряли дома, имущество, нормальные условия для жизни, и большинство из них до сих пор ожидают восстановления и помощи от государства.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что миллиарды гривен, два года и один восстановленный объект – это приговор бездействия властей. По его словам, отсутствие восстановления объясняют тем, что "нет средств". Однако нардеп убежден, что проблема не в отсутствии средств, а в отсутствии умения, ответственности и простой человеческой совести у тех, кто должен эти средства использовать.

Политик пояснил, что на правительственный проект по восстановлению 595 объектов на деоккупированных территориях в 2023-2024 годах было выделено 10,8 млрд. грн. Впоследствии было направлено еще более полумиллиарда гривен, отметил нардеп.

Результат, по его словам, неутешителен — в 2023 году, по данным аудита Счетной Палаты, восстановили только один объект. В 2024 году – ни одного.

"Ноль. И это как раз оценка, которой заслуживают украинские власти! Потому что один восстановленный объект из 595 за два года — это позор и издевательство над людьми, которые потеряли все и рассчитывали на поддержку. Но власти снова избрали другие приоритеты: вместо реальной помощи людям – схемы Миндича, сомнительные проекты и коррупционные истории вокруг защиты и восстановления”, — отметил народный депутат.

В результате, по словам политика, люди до сих пор остаются без жилья, критическая инфраструктура разрушена.

"А миллиарды гривен — растворяются в чьих-то карманах", — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепов, система "трещит по всем швам", миллионы украинцев окажутся под риском.




