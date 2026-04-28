В ОП раскрыли секрет красного блокнота Буданова

Фото из кабинета главы Офиса президента Кирилла Буданова повлекло за собой волну обсуждений в соцсетях. Причиной стал красный блокнот с провокативной надписью "Список пидарасов 2026", которую журналисты "Бабеля" заметили на рабочем столе чиновника.

Блокнот Буданова. Фото: Бабель

После появления снимка пользователи сети начали активно строить версии содержания блокнота Буданова и возможных имен, которые могли бы в нем фигурировать. Однако во властных кругах уверяют, что воспринимать надпись серезно не стоит.

"Его ему подарили, и вряд ли Кирилл Алексеевич такой тайный список держал бы на рабочем столе", — сказал источник в ОП в комментарии "Телеграфу".

По информации источников во власти, блокнот является сувенирным подарком и не содержит реальных списков или служебной информации. Собеседники отмечают, что подобные вещи часто носят шутливый характер и не имеют практического значения.

Кроме того, как оказалось, схожие блокноты с подобными надписями можно найти в продаже в интернете. Стоимость блокнота, как у Буданова, составляет около 350-380 гривен.

Блокнот Буданова можно купить в интернете.

Напомним, что после появления фото блокнота Буданова в сети озвучивали разные варианты, чьи фамилии могли туда попасть.

"Начались предположения, кто мог бы быть там записан. Кроме главы России Владимира Путина в перечне фигурируют персоны по громким делам НАБУ и САП, в том числе Тимур Миндич и не только", — говорится в статье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов заявил, что Украина не будет отдавать Донбасс и имеет собственное решение по территориям. Уступки России исключены.