Журналісти знайшли у кабінеті Буданова незвичний червоний блокнот (ФОТО)

Журналісти, які побували в робочому кабінеті керівника Офісу президента Кирила Буданова, звернули увагу на незвичні деталі інтер’єру. Найбільший резонанс у соцмережах викликав яскраво-червоний блокнот із провокативним написом, який лежав на столі посадовця.

Блокнот, який побачили журналіста в Буданова. Фото: Юлія Вебер/Бабель

Видання "Бабель" опублікувало фото з кабінету Кирила Буданова, де можна помітити книги, папки з документами та інші символічні предмети, зокрема червоний зошит з написом "Список підарасів 2026".

"У кабінеті Буданова в око впадає велика шахівниця, ікона над його головою і яскраво-червоний блокнот на столі з написом "Список підарасів 2026"", — йдеться в тексті "Бабеля".

Однак, які саме прізвища потрапили в блокнот Буданова, журналісти не з’ясували.

Блокнот, який побачили журналіста в Буданова. Фото: Юлія Вебер/Бабель

Журналісти також звернули увагу на "стіну пам’яті" перед приймальнею. Там розміщені фотографії колишніх українських президентів, а також керівників адміністрацій, секретаріатів та Офісу президента різних років.

Серед них є суперечливі постаті української політики, зокрема Віктор Янукович, Андрій Клюєв, Дмитро Табачник і Віктор Медведчук. За даними видання, збереження цих фото є принциповою позицією Буданова, який вважає, що працівники мають знати повну історію інституції.

"Стіна пам’яті" перед приймальнею Буданова. Фото: Юлія Вебер/Бабель

На одному з фото також можна побачити мотиваційне зображення про різницю між босом і лідером. Як зазначають журналісти, цей малюнок Буданов переніс ще з попереднього кабінету, коли очолював ГУР.

Табличка в кабінеті Буданова. Фото: Юлія Вебер/Бабель

