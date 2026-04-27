Журналісти знайшли у кабінеті Буданова незвичний червоний блокнот (ФОТО)

Журналісти, які побували в робочому кабінеті керівника Офісу президента Кирила Буданова, звернули увагу на незвичні деталі інтер’єру. Найбільший резонанс у соцмережах викликав яскраво-червоний блокнот із провокативним написом, який лежав на столі посадовця.
Фото: Юлія Вебер/Бабель
Видання "Бабель" опублікувало фото з кабінету Кирила Буданова, де можна помітити книги, папки з документами та інші символічні предмети, зокрема червоний зошит з написом "Список підарасів 2026".
Однак, які саме прізвища потрапили в блокнот Буданова, журналісти не з’ясували.
Блокнот, який побачили журналіста в Буданова. Фото: Юлія Вебер/Бабель
Журналісти також звернули увагу на "стіну пам’яті" перед приймальнею. Там розміщені фотографії колишніх українських президентів, а також керівників адміністрацій, секретаріатів та Офісу президента різних років.
Серед них є суперечливі постаті української політики, зокрема Віктор Янукович, Андрій Клюєв, Дмитро Табачник і Віктор Медведчук. За даними видання, збереження цих фото є принциповою позицією Буданова, який вважає, що працівники мають знати повну історію інституції.
Фото: Юлія Вебер/Бабель
На одному з фото також можна побачити мотиваційне зображення про різницю між босом і лідером. Як зазначають журналісти, цей малюнок Буданов переніс ще з попереднього кабінету, коли очолював ГУР.
Фото: Юлія Вебер/Бабель
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кирило Буданов розкрив, про що Україні вдалося домовитися з Росією.
Також "Коментарі" писали заяву Буданова про територіальні поступки: Україна має рішення щодо Донбасу.