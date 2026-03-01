Усик заявив, що після боксу збирається стати президентом України (ВІДЕО)



















Непереможний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що після завершення професійної кар’єри планує працювати на державу і розглядає для себе лише найвищу посаду, тобто президента України.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик в інтерв’ю Андрію Бєднякову розповів, що через певний час закінчить кар’єру та планує присвятити себе служінню країні. Ведучий іронічно сказав, що боксер, можливо, в майбутньому стане мером Конотопа. Однак Усик вказав, що має значно вищі амбіції.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", – сказав іронічно Усик.

Усик також окреслив, яким бачить фінал своєї спортивної історії. Він планує зібрати провідних журналістів з Великої Британії та США, які роками висвітлювали його поєдинки, запросити їх в Україну та особисто подякувати.

Заява Усика пролунала на тлі високого рівня суспільної довіри до чемпіона. За даними дослідження Ipsos, Усик має 56% підтримки серед українців. За цим показником він поступається лише послу України у Великій Британії Валерію Залужному, який має рейтинг довіри серед українців на рівні 63%. Попри це, Усик випереджає за цим показником президента Володимира Зеленського — 49% та очільника Офісу президента Кирила Буданова — 55%.

