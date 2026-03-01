Усик заявил, что после бокса собирается стать президентом Украины (ВИДЕО)



















Непобедимый чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что после завершения профессиональной карьеры планирует работать на государство и рассматривает для себя только высшую должность, то есть президента Украины.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью Андрею Беднякову рассказал, что через некоторое время закончит карьеру и планирует посвятить себя служению стране. Ведущий иронически сказал, что боксер, возможно, в будущем станет мэром Конотопа. Однако Усик указал, что имеет гораздо более высокие амбиции.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда уходить", – сказал иронически Усик.

Усик также наметил, каким видит финал своей спортивной истории. Он планирует собрать ведущих журналистов из Великобритании и США, которые годами освещали его поединки, пригласить их в Украину и лично поблагодарить.

Заявление Усика раздалось на фоне высокого уровня общественного доверия к чемпиону. По данным исследования Ipsos, у Усика 56% поддержки среди украинцев. По этому показателю он уступает только послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, имеющему рейтинг доверия среди украинцев на уровне 63%. Несмотря на это, Усик опережает по этому показателю президента Владимира Зеленского – 49% и главу Офиса президента Кирилла Буданова – 55%.

Также "Комментарии" писали, что следующий бой Александр Усик проведет 23 мая в Гизе с одним из лучших кикбоксеров современности Рико Верховеном. По словам украинского боксера, он относится к своему следующему сопернику с большим уважением.