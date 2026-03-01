logo

Усик заявил, что после бокса собирается стать президентом Украины (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Усик заявил, что после бокса собирается стать президентом Украины (ВИДЕО)

Александр Усик иронически сказал, что должен амбиции стать президентом Украины.

1 марта 2026, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot








Непобедимый чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что после завершения профессиональной карьеры планирует работать на государство и рассматривает для себя только высшую должность, то есть президента Украины.

Усик заявил, что после бокса собирается стать президентом Украины (ВИДЕО)

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью Андрею Беднякову рассказал, что через некоторое время закончит карьеру и планирует посвятить себя служению стране. Ведущий иронически сказал, что боксер, возможно, в будущем станет мэром Конотопа. Однако Усик указал, что имеет гораздо более высокие амбиции.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда уходить", – сказал иронически Усик.

Усик также наметил, каким видит финал своей спортивной истории. Он планирует собрать ведущих журналистов из Великобритании и США, которые годами освещали его поединки, пригласить их в Украину и лично поблагодарить.

Заявление Усика раздалось на фоне высокого уровня общественного доверия к чемпиону. По данным исследования Ipsos, у Усика 56% поддержки среди украинцев. По этому показателю он уступает только послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, имеющему рейтинг доверия среди украинцев на уровне 63%. Несмотря на это, Усик опережает по этому показателю президента Владимира Зеленского – 49% и главу Офиса президента Кирилла Буданова – 55%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик сделал заявление о завершении карьеры в боксе. По его словам, уже есть конкретная дата.

Также "Комментарии" писали, что следующий бой Александр Усик проведет 23 мая в Гизе с одним из лучших кикбоксеров современности Рико Верховеном. По словам украинского боксера, он относится к своему следующему сопернику с большим уважением.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eclHMkipo4g&t=2544s
