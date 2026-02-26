Зеленський лише четвертий: хто лідирує в рейтингу довіри українців

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолив рейтинг довіри українців серед публічних осіб. Про це свідчать результати опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos.

Який рейтинг довіри українців. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження Ipsos, Валерію Залужному довіряють 63% респондентів. Це найвищий показник серед усіх представників рейтингу. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який має 56% довіри від українців. Третю позицію посів колишній керівник Головного управління розвідки, а нині очільник Офісу президента Кирило Буданов — йому довіряють 55% опитаних.

Президент Володимир Зеленський опинився на четвертому місці. 49% українців висловили йому довіру, тоді як 38% вказали на недовіру.

Рейтинг довіри українців

Найнижчий рівень підтримки зафіксовано у колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка, якому довіряють лише 8% українців, тоді як рейтинг недовіри становить 62%. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 14% довіри, водночас рівень недовіри до неї сягає 70% — це найвищий негативний показник у дослідженні.

Опитування також засвідчило загальні настрої в суспільстві: 29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 37% — що в неправильному, ще 34% не визначилися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США.

Також "Коментарі" писали, що в українців змінилося ставлення до вступу в Європейського Союзу та НАТО. Що показали результати опитування.