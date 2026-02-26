logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Зеленський лише четвертий: хто лідирує в рейтингу довіри українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський лише четвертий: хто лідирує в рейтингу довіри українців

Валерій Залужний очолив рейтинг довіри українців за даними Ipsos. Хто ще випередив Зеленського

26 лютого 2026, 08:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолив рейтинг довіри українців серед публічних осіб. Про це свідчать результати опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos.

Зеленський лише четвертий: хто лідирує в рейтингу довіри українців

Який рейтинг довіри українців. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження Ipsos, Валерію Залужному довіряють 63% респондентів. Це найвищий показник серед усіх представників рейтингу. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який має 56% довіри від українців. Третю позицію посів колишній керівник Головного управління розвідки, а нині очільник Офісу президента Кирило Буданов — йому довіряють 55% опитаних.

Президент Володимир Зеленський опинився на четвертому місці. 49% українців висловили йому довіру, тоді як 38% вказали на недовіру. 

Зеленський лише четвертий: хто лідирує в рейтингу довіри українців - фото 2

Рейтинг довіри українців

Найнижчий рівень підтримки зафіксовано у колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка, якому довіряють лише 8% українців, тоді як рейтинг недовіри становить 62%. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 14% довіри, водночас рівень недовіри до неї сягає 70% — це найвищий негативний показник у дослідженні.

Опитування також засвідчило загальні настрої в суспільстві: 29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 37% — що в неправильному, ще 34% не визначилися. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США.

Також "Коментарі" писали, що в українців змінилося ставлення до вступу в Європейського Союзу та НАТО. Що показали результати опитування.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ipsos.com/en-ua/ukraine-political-sentiment
Теги:

Новини

Всі новини