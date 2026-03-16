"Україні цар не потрібен": нардепам озвучили шокуючий прогноз
“Україні цар не потрібен”: нардепам озвучили шокуючий прогноз

Народний депутат Гончаренко про реальні завдання, які має виконати Верховна Рада

16 березня 2026, 16:03
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді вже назріла криза — народні депутати не ухвалюють законопроєкти, які вносить Кабінет міністрів України. Не хочуть вже народні обранці голосувати за наказом президента України. Розсипається навіть монобільшість. 

“Україні цар не потрібен”: нардепам озвучили шокуючий прогноз

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Про ключову роль Верховної Ради нагадав народний депутат Олексій Гончаренко. Політик нагадав, що владу — не дають, владу — беруть.

“Вас обрали народними депутатами не для того, щоб бути масовкою у лохів на кшталт Мілованова. Вас обрали народними депутатами, щоб змінити цю країну. Щось ви зробили, щось — ні”, — звернувся він до своїх колег. 

За його словами, зараз для країни є речі, на які потрібно відреагувати:

1. Бусифікація — чому нардепи чекають, поки Федоров зробить план, потім затвердить його у зама голови Офісу президента, а потім в Раду спустять якусь папірчину і скажуть “голосуйте”? 

“Чому ми самі не вирішимо цю проблему?”, — зауважив політик.

2. Чіткі терміни служби. Політик цікавиться, чому нардепи не можуть це вирішити.

3. Заміна Кабміну. 

“Давайте будемо чесними — це поганий Кабмін. З дивними людьми всередині, багато з яких — просто пройдисвіти, які взагалі ніколи в житті не наймали жодної людини, а тепер пишуть політики. Давайте самі його й поміняємо”, — пропонує політик. 

4. Мир. За словами народного депутата, жоден в Раді не буде голосувати проти миру. 

“Рада мусить ратифікувати мирні угоди. То чому Рада не бере участі в мирних переговорах так, як має бути? Рада має бути головною на цих переговорах”, — наголосив народний депутат.

Політик нагадав, що Україна — це парламентсько-президентська республіка, і прийшов час, як ніколи, Раді відіграти свою роль.

“Ми ж усі з вами бачимо, куди нас ведуть. Ми ж усі з вами дорослі люди і розуміємо, що відбувається. Щоб зберегти країну, нам не потрібен цар — нам потрібен працюючий Парламент. Давайте почнемо працювати. Ви всі дорослі й сформовані люди. Невже вам приємно, коли об вас витирають ноги? Мені здається, потрібно просто виконати свою роботу”, — звернувся він до своїх колег.

Політик, попередив, що народних депутатів ніхто не буде рятувати, адже не врятували навіть Андрія Єрмака, який був набагато дорожчим і ціннішим. 

“І його втратили — і навіть не помітили. Що ж буде з вами?”, — підсумував народний обранець.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді назвали ризик для держави.



Джерело: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid023CdnRSDEvj6LosvgGiHeeuer9evJs7RMBkbg7H4rw6oEZUyrgWZVmDU3ebx34RFrl
