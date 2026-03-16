“Україні цар не потрібен”: нардепам озвучили шокуючий прогноз

У Верховній Раді вже назріла криза — народні депутати не ухвалюють законопроєкти, які вносить Кабінет міністрів України. Не хочуть вже народні обранці голосувати за наказом президента України. Розсипається навіть монобільшість.

Верховна Рада.

Про ключову роль Верховної Ради нагадав народний депутат Олексій Гончаренко. Політик нагадав, що владу — не дають, владу — беруть.

“Вас обрали народними депутатами не для того, щоб бути масовкою у лохів на кшталт Мілованова. Вас обрали народними депутатами, щоб змінити цю країну. Щось ви зробили, щось — ні”, — звернувся він до своїх колег.

За його словами, зараз для країни є речі, на які потрібно відреагувати:

1. Бусифікація — чому нардепи чекають, поки Федоров зробить план, потім затвердить його у зама голови Офісу президента, а потім в Раду спустять якусь папірчину і скажуть “голосуйте”?

“Чому ми самі не вирішимо цю проблему?”, — зауважив політик.

2. Чіткі терміни служби. Політик цікавиться, чому нардепи не можуть це вирішити.

3. Заміна Кабміну.

“Давайте будемо чесними — це поганий Кабмін. З дивними людьми всередині, багато з яких — просто пройдисвіти, які взагалі ніколи в житті не наймали жодної людини, а тепер пишуть політики. Давайте самі його й поміняємо”, — пропонує політик.

4. Мир. За словами народного депутата, жоден в Раді не буде голосувати проти миру.

“Рада мусить ратифікувати мирні угоди. То чому Рада не бере участі в мирних переговорах так, як має бути? Рада має бути головною на цих переговорах”, — наголосив народний депутат.

Політик нагадав, що Україна — це парламентсько-президентська республіка, і прийшов час, як ніколи, Раді відіграти свою роль.

“Ми ж усі з вами бачимо, куди нас ведуть. Ми ж усі з вами дорослі люди і розуміємо, що відбувається. Щоб зберегти країну, нам не потрібен цар — нам потрібен працюючий Парламент. Давайте почнемо працювати. Ви всі дорослі й сформовані люди. Невже вам приємно, коли об вас витирають ноги? Мені здається, потрібно просто виконати свою роботу”, — звернувся він до своїх колег.

Політик, попередив, що народних депутатів ніхто не буде рятувати, адже не врятували навіть Андрія Єрмака, який був набагато дорожчим і ціннішим.

“І його втратили — і навіть не помітили. Що ж буде з вами?”, — підсумував народний обранець.

