“Зеленський на своїй хвилі”: у Раді не приховують правду про ризики для держави

Ситуація у Верховній Раді погіршується — народні депутати не підтримують ініціативи Кабміну, навіть не ходять на роботу. Така діяльність народних обранців вже викликала обурення і в українських військових.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Що чекає Раду далі — розповіла народна депутатка Ніна Южаніна.

“Очевидно останні події у парламенті змушують замислитися не лише про окремі голосування чи політичні заяви. Вони змушують поставити значно серйозніше питання: чи не заходимо ми в політичний тупик?”, — зауважила вона.

Політик нагадала, що на годині запитань до уряду міністри не дали чітких відповідей на питання, які безпосередньо хвилюють людей, бізнес. Зокрема, за її словами, щодо ситуації на ринку пального.

Народна депутатка навела тези та оцінки ситуації, які прозвучали замість конкретних відповідей:

“Ціни на пальне повністю корелюють зі світовими цінами”

"Основне завдання — наситити ринок ресурсом”

“Оператори ринку законтрактовані наперед”

“Плануємо на двомісячний горизонт”

“Пального для посівної вистачить на 3–6 тижнів — далі побачимо”

“Акциз і ПДВ на пальне зменшувати не будемо”

“Програма кешбеку по пальному — найефективніший інструмент”.

Однак, за її словами, не було повідомлено ні слова про:

Про можливий картельну змову на ринку

Про реальні причини зростання цін

Про інфляційні наслідки для населення

“Замість відповідей — якийсь набір загальних фраз та ще й без можливості нардепам дати оцінку цим фантазіям. І, на жаль, це дедалі більше нагадує загальну тенденцію української політики сьогодні: багато слів — і дедалі менше відповідальності за сказане”, — зауважила політик.

На цьому тлі, як пояснила Южаніна, звучать і публічні заяви Президента, що нардепи повинні працювати або підуть на фронт, а опозиція нібито інколи не підтримує важливі законопроєкти.

“Та проблема значно глибша. Хотіла написати які дії хотіла б я побачити від Президента, потім подумала, що це зайве. Він на своїй хвилі. Але ж у воюючій країні така політика — це вже не просто проблема, це ризик для держави”, — підсумувала вона.

