"Украине царь не нужен": нардепам озвучили шокирующий прогноз

В Верховной Раде уже назрел кризис – народные депутаты не принимают законопроекты, которые вносит Кабинет министров Украины. Не хотят народные избранники уже голосовать по приказу президента Украины. Рассыпается даже монобольшинство.

О ключевой роли Верховной Рады напомнил народный депутат Алексей Гончаренко. Политик напомнил, что власть – не дают, власть – берут.

"Вас избрали народными депутатами не для того, чтобы быть массовкой у лохов вроде Милованова. Вас избрали народными депутатами, чтобы изменить эту страну. Что-то вы сделали, что-то нет", — обратился он к своим коллегам.

По его словам, сейчас для страны есть вещи, на которые нужно отреагировать:

1. Бусификация – почему нардепы ждут, пока Федоров сделает план, потом утвердит его у зама главы Офиса президента, а затем в Раду спустят какую-то бумажку и скажут "голосуйте"?

"Почему мы сами не решим эту проблему?", — отметил политик.

2. Четкие сроки службы. Политик интересуется, почему нардепы не могут это решить.

3. Замена Кабмина.

"Давайте будем честными — это плохой Кабмин. Со странными людьми внутри, многие из которых — просто проходимцы, которые вообще никогда в жизни не нанимали ни одного человека, а теперь пишут политики. Давайте сами его и поменяем", — предлагает политик.

4. Мир. По словам народного депутата, ни один в Раде не будет голосовать против мира.

"Совет должен ратифицировать мирные соглашения. Так почему Рада не участвует в мирных переговорах так, как должно быть? Совет должен быть главным на этих переговорах", — подчеркнул народный депутат.

Политик напомнил, что Украина – это парламентско-президентская республика, и пришло время, как никогда, Раде сыграть свою роль.

"Мы же все с вами видим, куда нас ведут. Мы же все с вами взрослые люди и понимаем, что происходит. Чтобы сохранить страну, нам не нужен царь — нам нужен работающий Парламент. Давайте начнем работать. Вы все взрослые и сформированные люди. Неужели вам приятно, когда об вас вытирают ноги? Мне кажется, нужно просто выполнить свою работу”, — обратился он к своим коллегам.

Политик предупредил, что народных депутатов никто не будет спасать, ведь не спасли даже Андрея Ермака, который был гораздо дороже и ценнее.

"И его потеряли – и даже не заметили. Что же будет с вами?", – подытожил народный избранник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали риск для государства.