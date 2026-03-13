Українцям уже немає на що сподіватися: в Раді вказали, до чого призведуть “прості рішення” влади

Нове рішення президента України Володимира Зеленського про надання допомоги у розмірі 1500 грн. У Раді розкритикували заяву та вказали на ризики.

Верховна Рада.

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що нову заяву влади можна зрозуміти, як скасування пенсійної реформи. За її словами, замість системних змін уряд презентував черговий пакет “підтримки для людей”.

"Йдеться про цільову доплату 1500 грн для 13 млн громадян — пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю, малозабезпечених, отримувачів базової соцдопомоги, ВПО та сімей з дітьми", — зауважила нардепка.

Політик вказала на ключову деталь — виплати планують здійснити в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики. Тобто, не завершивши і навіть не розпочавши реалізацію раніше анонсованої пенсійної реформи, влада вже переходить до нових заяв, пояснила вона.

“Роздати гроші — це завжди простіше. А от системно вирішити проблему низьких пенсій та підвищити мінімальну пенсію (як обіцялось — не нижче 6 тис.грн) — значно складніше”, — зауважила нардепка.

Тому, за її словами, виникає кілька цілком логічних питань:

За рахунок яких саме бюджетних програм Мінсоцполітики буде профінансовано майже 20 млрд грн таких виплат?

Хто помилився під час бюджетного планування?

Чи, можливо, комусь із соціально вразливих категорій просто не вистачить коштів, бо їх перенаправлять на чергову тимчасову “доплату”?

“Адже якщо гроші беруться в межах вже затверджених програм, це означає лише одне — їх заберуть у когось іншого. І тоді це вже не соціальна підтримка, а чергова популістична тимчасова акція замість реальної пенсійної реформи”, — підсумувала народна депутатка.

