Українцям уже немає на що сподіватися: в Раді вказали, до чого призведуть “прості рішення” влади

Кречмаровская Наталия
Нове рішення президента України Володимира Зеленського про надання допомоги у розмірі 1500 грн. У Раді розкритикували заяву та вказали на ризики.
Верховна Рада.
Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що нову заяву влади можна зрозуміти, як скасування пенсійної реформи. За її словами, замість системних змін уряд презентував черговий пакет “підтримки для людей”.
Політик вказала на ключову деталь — виплати планують здійснити в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики. Тобто, не завершивши і навіть не розпочавши реалізацію раніше анонсованої пенсійної реформи, влада вже переходить до нових заяв, пояснила вона.
Тому, за її словами, виникає кілька цілком логічних питань:
За рахунок яких саме бюджетних програм Мінсоцполітики буде профінансовано майже 20 млрд грн таких виплат?
Хто помилився під час бюджетного планування?
Чи, можливо, комусь із соціально вразливих категорій просто не вистачить коштів, бо їх перенаправлять на чергову тимчасову “доплату”?
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Зеленського викликало хвилю нищівної критики.