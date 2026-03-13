Украинцам уже не на что надеяться: в Раде указали, к чему приведут "простые решения" власти

Кречмаровская Наталия
Новое решение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении помощи в размере 1500 грн. В Раде раскритиковали заявление и указали на риски.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Нина Южанина отметила, что новое заявление властей можно понять, как отмена пенсионной реформы. По ее словам, вместо системных изменений правительство представило очередной пакет "поддержки для людей".
Политик указала на ключевую деталь – выплаты планируют осуществить в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики. То есть, не завершив и даже не приступив к реализации ранее анонсированной пенсионной реформы, власти уже переходят к новым заявлениям, пояснила она.
Поэтому, по ее словам, возникает несколько вполне логичных вопросов:
За счет каких именно бюджетных программ Минсоцполитики будут профинансированы почти 20 млрд грн таких выплат?
Кто ошибся во время бюджетного планирования?
Или, возможно, кому-то из социально уязвимых категорий просто не хватит средств, потому что их перенаправят на очередную временную "доплату"?
