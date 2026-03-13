Украинцам уже не на что надеяться: в Раде указали, к чему приведут "простые решения" власти

Новое решение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении помощи в размере 1500 грн. В Раде раскритиковали заявление и указали на риски.

Народный депутат Нина Южанина отметила, что новое заявление властей можно понять, как отмена пенсионной реформы. По ее словам, вместо системных изменений правительство представило очередной пакет "поддержки для людей".

"Речь идет о целевой доплате 1500 грн для 13 млн граждан — пенсионеров по возрасту, людей с инвалидностью, малообеспеченных, получателей базовой соцпомощи, ВПЛ и семей с детьми", — отметила нардепка.

Политик указала на ключевую деталь – выплаты планируют осуществить в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики. То есть, не завершив и даже не приступив к реализации ранее анонсированной пенсионной реформы, власти уже переходят к новым заявлениям, пояснила она.

"Раздать деньги — это всегда проще. А вот системно решить проблему низких пенсий и повысить минимальную пенсию (как обещалось – не ниже 6 тыс. грн) — значительно сложнее", — отметила нардепка.

Поэтому, по ее словам, возникает несколько вполне логичных вопросов:

За счет каких именно бюджетных программ Минсоцполитики будут профинансированы почти 20 млрд грн таких выплат?

Кто ошибся во время бюджетного планирования?

Или, возможно, кому-то из социально уязвимых категорий просто не хватит средств, потому что их перенаправят на очередную временную "доплату"?

"Ведь если деньги берутся в рамках уже утвержденных программ, это означает только одно – их заберут у кого-то другого. И тогда это уже не социальная поддержка, а очередная популистическая временная акция вместо реальной пенсионной реформы", – подытожила народная депутат.

