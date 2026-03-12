“Головне, що масштабно-потужно”: нове рішення Зеленського викликало хвилю розгромної критики

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки на тлі стрімкого здорожчання пального. За словами очільника України, програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку. Це, за його словами, дозволить компенсувати частину витрат на пальне. Портал “Коментарі” повідомляє, чому в Раді нове рішення Зеленського викликало хвилю критики.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що це черговий атракціон небаченої щедрості від уряду — велике заправництво — потужне.

“Я не знаю що в голові у Зеленського і його урядовців, які вирішили роздати бажаючим по 1500 гривень на бензин і дизель? Мій колега Железняк влучно назвав цю програму єБачок. Я б сказав — єБак!”, — зауважив політик.

За його словами, ціни стають болючими для громадян, важкими для оборони і майже непідйомними для фермерів. Однак, на його переконання, вирішити проблему можна в інший спосіб. Політик зауважив, що ріст цін на пальне можна було б компенсувати тимчасовим зниженням ПДВ на ввезене паливо до 7% (як це робили в 2022 році) або акцизу на розраховану величину для кожного виду (бензин — на 31 євро, дизель — на 28 євро, скраплений газ — на 7 євро).

“Бюджет при таких показниках не втратив би і ціна на пальне повернулась на попередній рівень! Просто бінго! А роздача 1500 гривень на заправку призведе до шалених бюджетних витрат від 10 до 15 мільярдів гривень! І це при тому, що дірка в бюджеті вже розміром з Говерлу”, — пояснив нардеп.

За словами політика, українцям було б краще отримати нижчу ціну, ніж одноразово гроші на 20 літрів в бак.

“Та це Зеленський і його уряд навіть не розглядають. Їм краще влаштувати подачки, ніж системну роботу. Головне, щоб було масштабно-потужно, хай і на шкоду країні”, — підсумував політик.

Народний депутат Максим Бужанський іронічно порадив відразу переходити до розробки інших програм.

“Я думаю, потрібно відразу переходити до програми Е-Гречка, і додавати до неї регіональний елемент Е-Лавочка”, — зауважив він.

Народний депутат Ярослав Железняк ще до офіційного повідомлення розповідав про підготовку такої програми та пояснив логіку:

раз ціни зросли на паливо, то зростуть надходження ПДВ з палива,

а раз люди обурюється, а головне обурюється Президент, то треба щось зробити.

Все, опис логіки закінчився, пояснив він.

“Просто зазначу, що це той самий Уряд, який нещодавно ініціював підвищення акцизу на пальне і під крики "все для армії" проводив їх через Раду. При тому, хочуть зробити і для фізичних осіб, і для бізнесу…, щоб було потужно”, — пише політик.

При цьому, за його словами, виникає чимало питань:

Як це буде працювати?

Чому з дірою в 400 млрд на армію вирішили підтримати саме автомобілістів?

Через скільки секунд придумають схему, як це “отоварити”?

Як це одразу збільшить для інших ціну ще?

“Коротше багато запитань, але поки одне і глобальне: вам не здається, що з цими постановочно-хаотичними рішеннями влади, у нас настає вже повний “єБачок” державного управління?”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштаби катастрофи через бездіяльність влади.