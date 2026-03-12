“Головне, що масштабно-потужно”: нове рішення Зеленського викликало хвилю розгромної критики

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки на тлі стрімкого здорожчання пального. За словами очільника України, програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку. Це, за його словами, дозволить компенсувати частину витрат на пальне. Портал “Коментарі” повідомляє, чому в Раді нове рішення Зеленського викликало хвилю критики.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що це черговий атракціон небаченої щедрості від уряду — велике заправництво — потужне.
За його словами, ціни стають болючими для громадян, важкими для оборони і майже непідйомними для фермерів. Однак, на його переконання, вирішити проблему можна в інший спосіб. Політик зауважив, що ріст цін на пальне можна було б компенсувати тимчасовим зниженням ПДВ на ввезене паливо до 7% (як це робили в 2022 році) або акцизу на розраховану величину для кожного виду (бензин — на 31 євро, дизель — на 28 євро, скраплений газ — на 7 євро).
За словами політика, українцям було б краще отримати нижчу ціну, ніж одноразово гроші на 20 літрів в бак.
Народний депутат Максим Бужанський іронічно порадив відразу переходити до розробки інших програм.
Народний депутат Ярослав Железняк ще до офіційного повідомлення розповідав про підготовку такої програми та пояснив логіку:
раз ціни зросли на паливо, то зростуть надходження ПДВ з палива,
а раз люди обурюється, а головне обурюється Президент, то треба щось зробити.
Все, опис логіки закінчився, пояснив він.
При цьому, за його словами, виникає чимало питань:
Як це буде працювати?
Чому з дірою в 400 млрд на армію вирішили підтримати саме автомобілістів?
Через скільки секунд придумають схему, як це “отоварити”?
Як це одразу збільшить для інших ціну ще?
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштаби катастрофи через бездіяльність влади.