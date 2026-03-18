Українцям уже не до жартів: у Раді розповіли, на що Зеленський перетворив Україну

Заяви президента України Володимира Зеленського часто викликають хвилю критики у Верховній Раді. Нерідко народні обранці порівнюють президента з Голобородьком — екранним президентом, якого зіграв Зеленський.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що після чергової потужної заяви “найвеличнішого лідера сучасності Володимира Олександровича” задумався: а як би Зеленський-артист розніс би нинішнього Зеленського-президента! Увесь зал на “Вечірньому кварталі” покотився б покотом від сміху, зазначив політик.

“Одна сценка за іншою, гостра викривальна сатира. Сценка №1: “Прийде весна — будемо саджати... у буси”. Зеленський-комік у балаклаві з написом “ТЦК” ганяється по сцені за актором, який зображає пересічного українця. А потім зупиняється і каже в зал: “Ну що, хотіли нове життя? Отримуйте!”, — припустив народний депутат.

Про Міндіча заспівали б жартівливу пісню, думаю, був би каламбур про енергетику, розмірковує політик.

І як основна замальовка, за словами народного депутата, Голобородька зі “Слуги народу” на велосипеді збиває кортеж президента Зеленського. Розбійника Голобородька після цього запаковують в бусик незламності, Finita la commedia.

“Але зараз Зеленському не до сміху, а нам не до жартів “Кварталу”. Коли артист стає режисером життя цілої країни, жанр безповоротно змінюється з комедії на трагедію", — переконаний політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський втрапив у скандал, сказавши, що можна передати адресу місцеперебування угорського прем’єра Віктора Орбана ЗСУ. Ці слова українського лідера обурили навіть представників угорської опозиції.



