Українцям уже не до жартів: у Раді розповіли, на що Зеленський перетворив Україну

Кречмаровская Наталия
Заяви президента України Володимира Зеленського часто викликають хвилю критики у Верховній Раді. Нерідко народні обранці порівнюють президента з Голобородьком — екранним президентом, якого зіграв Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що після чергової потужної заяви “найвеличнішого лідера сучасності Володимира Олександровича” задумався: а як би Зеленський-артист розніс би нинішнього Зеленського-президента! Увесь зал на “Вечірньому кварталі” покотився б покотом від сміху, зазначив політик.
Про Міндіча заспівали б жартівливу пісню, думаю, був би каламбур про енергетику, розмірковує політик.
І як основна замальовка, за словами народного депутата, Голобородька зі “Слуги народу” на велосипеді збиває кортеж президента Зеленського. Розбійника Голобородька після цього запаковують в бусик незламності, Finita la commedia.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський втрапив у скандал, сказавши, що можна передати адресу місцеперебування угорського прем’єра Віктора Орбана ЗСУ. Ці слова українського лідера обурили навіть представників угорської опозиції.