Украинцам уже не до шуток: в Раде рассказали, во что Зеленский превратил Украину

Кречмаровская Наталия
Заявления президента Украины Владимира Зеленского часто вызывают волну критики в Верховной Раде. Нередко народные избранники сравнивают президента с Голобородьком – экранным президентом, которого сыграл Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что после очередного мощного заявления "величайшего лидера современности Владимира Александровича" задумался: а как бы Зеленский-артист разнес бы нынешнего Зеленского-президента! Весь зал на "Вечернем квартале" покатился бы от смеха, отметил политик.
О Миндиче спели бы шутливую песню, думаю, был бы каламбур об энергетике, размышляет политик.
И как основная зарисовка, по словам народного депутата, Голобородька из "Слуги народа" на велосипеде сбивает кортеж президента Зеленского. Разбойника Голобородька после этого упаковывают в бусик незламности, Finita la commedia.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал, сказав, что можно передать адрес местонахождения венгерского премьера Виктора Орбана ВСУ. Эти слова украинского лидера возмутили даже представителей венгерской оппозиции.