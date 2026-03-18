Украинцам уже не до шуток: в Раде рассказали, во что Зеленский превратил Украину

Заявления президента Украины Владимира Зеленского часто вызывают волну критики в Верховной Раде. Нередко народные избранники сравнивают президента с Голобородьком – экранным президентом, которого сыграл Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что после очередного мощного заявления "величайшего лидера современности Владимира Александровича" задумался: а как бы Зеленский-артист разнес бы нынешнего Зеленского-президента! Весь зал на "Вечернем квартале" покатился бы от смеха, отметил политик.

"Одна сценка за другой, острая обличительная сатира. Сценка №1: "Придет весна — будем сажать... в бусы". Зеленский-комик в балаклаве с надписью "ТЦК" гоняется по сцене за актером, изображающим рядового украинца. А потом останавливается и говорит в зал: "Ну что, хотели новую жизнь? Получайте!", — сказал народный депутат.

О Миндиче спели бы шутливую песню, думаю, был бы каламбур об энергетике, размышляет политик.

И как основная зарисовка, по словам народного депутата, Голобородька из "Слуги народа" на велосипеде сбивает кортеж президента Зеленского. Разбойника Голобородька после этого упаковывают в бусик незламности, Finita la commedia.

"Но сейчас Зеленскому не до смеха, а нам не до шуток "Квартала". Когда артист становится режиссером жизни целой страны, жанр безвозвратно меняется с комедии на трагедию", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал, сказав, что можно передать адрес местонахождения венгерского премьера Виктора Орбана ВСУ. Эти слова украинского лидера возмутили даже представителей венгерской оппозиции.



