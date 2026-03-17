Повна катастрофа політичної вертикалі: помилка Зеленського дорого коштуватиме Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський втрапив у скандал, сказавши, що можна передати адресу місцеперебування угорського прем’єра Віктора Орбана ЗСУ. Ці слова українського лідера обурили навіть представників угорської опозиції.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, як можна було налаштувати проти себе навіть угорську опозицію. На його думку, це велика дипломатична помилка, людська помилка президента Зеленського.
Варто подивитися, зазначив він, а урядовці дивляться на президента — “як кролик на удава”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська сторона заявляє, що Київ не хоче миру, тому будуть далі проводити так звану “СВО”, щоб досягти поставлених цілей. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що Росія й не хотіла ніякого миру, а лише торгувалася, щоб виграти час. А війна в Ірані та криза з нафтою додала впевненості Росії. За словами народного депутата, Путін буде визначатися з подальшими кроками після завершення війни в Ірані. Однак є питання до українського бажання.