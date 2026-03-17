Повна катастрофа політичної вертикалі: помилка Зеленського дорого коштуватиме Україні

Президент України Володимир Зеленський втрапив у скандал, сказавши, що можна передати адресу місцеперебування угорського прем’єра Віктора Орбана ЗСУ. Ці слова українського лідера обурили навіть представників угорської опозиції.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, як можна було налаштувати проти себе навіть угорську опозицію. На його думку, це велика дипломатична помилка, людська помилка президента Зеленського.

“Він радився чи не радився роблячи такі заяви? Мені здається, що адекватна людина з його оточення не могла порадити таке зробити. Це емоційна реакція. Він сидить там зі своїм урядом, з керівництвом парламенту. На відео видно, як він це говорить. Прем’єрка сидить (Юлія Свириденко, — ред.) перелякана, хай вона не ображається, але це видно”, — пояснив політик.

Варто подивитися, зазначив він, а урядовці дивляться на президента — “як кролик на удава”.

“І прем’єр, і голова Верховної Ради — вони не можуть сказати: “Ні, не треба так робити”. Вони не самодостатні політичні фігури. І це катастрофа нашої політичної конструкції, бо вони абсолютно несамостійні”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська сторона заявляє, що Київ не хоче миру, тому будуть далі проводити так звану “СВО”, щоб досягти поставлених цілей. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що Росія й не хотіла ніякого миру, а лише торгувалася, щоб виграти час. А війна в Ірані та криза з нафтою додала впевненості Росії. За словами народного депутата, Путін буде визначатися з подальшими кроками після завершення війни в Ірані. Однак є питання до українського бажання.