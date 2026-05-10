Українці назвали найкращого прем’єра в історії: хто очолив рейтинг

Українці визначили прем’єр-міністрів, які, на їхню думку, принесли найбільшу користь державі за роки незалежності. Лідером рейтингу став третій президент України Віктор Ющенко, який очолював уряд наприкінці 1999 року на початку 2000-х років. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group, проведеного спільно з виданням "Політарена".

Під час опитування респондентам поставили запитання: "Діяльність кого з прем’єр-міністрів України принесла найбільшу користь Україні?". Можна було обирати кілька варіантів відповіді.

Згідно з опитуванням, Віктор Ющенко став найкращим прем’єр-міністром України — 18,8% голосів. Ющенко очолював Кабінет міністрів із грудня 1999 року до квітня 2001 року. Саме його уряд багато економістів називають одним із перших, якому вдалося стабілізувати українську економіку після кризових 1990-х. За час його прем’єрства було ліквідовано значну частину боргів із зарплат і пенсій, проведено реформу енергетичного ринку та скорочено бартерні схеми, які роками залишалися проблемою для економіки країни.

Крім того, уряд Ющенка започаткував аграрну реформу та демонстрував перші ознаки економічного зростання після тривалого періоду нестабільності.

Друге місце в рейтингу посів Володимир Гройсман із результатом 12,5%. Він очолював уряд у 2016–2019 роках під час президентства Петра Порошенка. Третім став Леонід Кучма — 11,4%, який був прем’єром у перші роки незалежності України.

Рейтинг 5 прем’єр-міністрів України, які принесли найбільшу користь:

- Віктор Ющенко – 18,8%

- Володимир Гройсман – 12,5%

- Леонід Кучма – 11,4%

- Денис Шмигаль – 9,4%

- Юлія Тимошенко – 8,3%

