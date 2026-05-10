Украинцы назвали лучшего премьера в истории: кто возглавил рейтинг

Украинцы определили премьер-министров, которые, по их мнению, принесли наибольшую пользу государству за годы независимости. Лидером рейтинга стал третий президент Украины Виктор Ющенко, возглавлявший правительство в конце 1999 года в начале 2000-х годов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group, проведенного совместно с изданием "Политарена".

В ходе опроса респондентам задали вопрос: "Деятельность кого из премьер-министров Украины принесла наибольшую пользу Украине?". Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Согласно опросу, Виктор Ющенко стал лучшим премьер-министром Украины – 18,8% голосов. Ющенко возглавлял Кабинет министров с декабря 1999 года по апрель 2001 года. Именно его правительство многие экономисты называют одним из первых, которому удалось стабилизировать украинскую экономику после кризисных 1990-х. За время его премьерства была ликвидирована значительная часть долгов по зарплатам и пенсиям, проведена реформа энергетического рынка и сокращены бартерные схемы, которые годами оставались проблемой для экономики страны.

Кроме того, правительство Ющенко положило начало аграрной реформе и демонстрировало первые признаки экономического роста после длительного периода нестабильности.

Второе место в рейтинге занял Владимир Гройсман с результатом 12,5%. Он возглавлял правительство в 2016-2019 годах во время президентства Петра Порошенко. Третьим стал Леонид Кучма – 11,4%, который был премьером в первые годы независимости Украины.

Рейтинг 5 премьер-министров Украины, принесших наибольшую пользу:

— Виктор Ющенко – 18,8%

— Владимир Гройсман – 12,5%

— Леонид Кучма – 11,4%

— Денис Шмигаль – 9,4%

— Юлия Тимошенко – 8,3%

