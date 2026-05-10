Українці назвали найгіршого прем'єра в історії: хто очолив антирейтинг
Українці назвали найгіршого прем’єра в історії: хто очолив антирейтинг

Соціологи оприлюднили рейтинг прем’єр-міністрів України, яких громадяни вважають найбільш шкідливими для держави.

10 травня 2026, 16:45
Slava Kot

Українці назвали прем’єр-міністрів, що завдали найбільшої шкоди державі. Лідером антирейтингу став колишній президент України Віктор Янукович, який двічі очолював уряд країни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group, проведеного спільно з "Політарена".

Українці назвали найгіршого прем'єра в історії: хто очолив антирейтинг

Українці оцінили роботу прем’єр-міністрів України. Фото з відкритих джерел

Під час опитування респондентам поставили запитання: "Діяльність кого з прем’єр-міністрів України принесла найбільшу шкоду Україні?". Учасники могли обирати одразу кілька варіантів відповіді.

Згідно з опитуванням, найгіршим прем’єр-міністром став Віктор Янукович — 41,4%. Політик очолював Кабінет міністрів у 2002–2005 та 2006–2007 роках. Його прем’єрство припало на період президентств Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Друге місце в антирейтингу посіла Юлія Тимошенко — 35%. Вона двічі очолювала уряд і стала першою жінкою-прем’єром в історії незалежної України. Третім у списку став Микола Азаров з результатом 32,4%. Його уряд працював у часи президентства Януковича та завершив роботу під час Революція Гідності.

Рейтинг 7 найгірших прем’єр-міністрів України, які принесли шкоду:

  • - Віктор Янукович – 41,4%
  • - Юлія Тимошенко – 35,0%
  • - Микола Азаров – 32,4%
  • - Павло Лазаренко – 30,0
  • - Арсеній Яценюк – 28,2%
  • - Леонід Кучма – 22,1%
  • - Денис Шмигаль – 20,6%

Решта прем’єр-міністрів набрала менш, як 20% голосів.

Українці назвали найгіршого прем’єра в історії: хто очолив антирейтинг - фото 2

Прем’єр-міністри України, які принесли найбільшу шкоду Україні

