Українці назвали найгіршого прем’єра в історії: хто очолив антирейтинг

Українці назвали прем’єр-міністрів, що завдали найбільшої шкоди державі. Лідером антирейтингу став колишній президент України Віктор Янукович, який двічі очолював уряд країни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group, проведеного спільно з "Політарена".

Українці оцінили роботу прем’єр-міністрів України. Фото з відкритих джерел

Під час опитування респондентам поставили запитання: "Діяльність кого з прем’єр-міністрів України принесла найбільшу шкоду Україні?". Учасники могли обирати одразу кілька варіантів відповіді.

Згідно з опитуванням, найгіршим прем’єр-міністром став Віктор Янукович — 41,4%. Політик очолював Кабінет міністрів у 2002–2005 та 2006–2007 роках. Його прем’єрство припало на період президентств Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Друге місце в антирейтингу посіла Юлія Тимошенко — 35%. Вона двічі очолювала уряд і стала першою жінкою-прем’єром в історії незалежної України. Третім у списку став Микола Азаров з результатом 32,4%. Його уряд працював у часи президентства Януковича та завершив роботу під час Революція Гідності.

Рейтинг 7 найгірших прем’єр-міністрів України, які принесли шкоду:

- Віктор Янукович – 41,4%

- Юлія Тимошенко – 35,0%

- Микола Азаров – 32,4%

- Павло Лазаренко – 30,0

- Арсеній Яценюк – 28,2%

- Леонід Кучма – 22,1%

- Денис Шмигаль – 20,6%

Решта прем’єр-міністрів набрала менш, як 20% голосів.

Прем’єр-міністри України, які принесли найбільшу шкоду Україні

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, кому з політиків українці довіряють найбільше.

Також "Коментарі" писали про рейтинг свободи преси 2026. Як змінилася позиція України.