Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Украинцы назвали самого плохого премьера в истории: кто возглавил антирейтинг
Украинцы назвали самого плохого премьера в истории: кто возглавил антирейтинг

Социологи обнародовали рейтинг премьер-министров Украины, которых граждане считают наиболее вредными для государства.

10 мая 2026, 16:45
Автор:
Slava Kot

Украинцы назвали премьер-министров, нанесшие наибольший ущерб государству. Лидером антирейтинга стал бывший президент Украины Виктор Янукович, дважды возглавлявший правительство страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group, проведенного совместно с "Политареной".

Украинцы оценили работу премьер-министров Украины. Фото из открытых источников

В ходе опроса респондентам задали вопрос: "Деятельность кого из премьер-министров Украины принесла наибольший вред Украине?". Участники могли выбирать сразу несколько вариантов ответа.

Согласно опросу, худшим премьер-министром стал Виктор Янукович – 41,4%. Политик возглавлял Кабинет министров в 2002-2005 и 2006-2007 годах. Его премьерство пришлось на период президентств Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Второе место в антирейтинге заняла Юлия Тимошенко – 35%. Она дважды возглавляла правительство и стала первой женщиной-премьером в истории независимой Украины. Третьим в списке стал Николай Азаров с результатом 32,4%. Его правительство работало во времена президентства Януковича и завершило работу во время Революция Достоинства.

Рейтинг 7 наихудших премьер-министров Украины, принесших вред:

  • — Виктор Янукович – 41,4%
  • — Юлия Тимошенко – 35,0%
  • — Николай Азаров – 32,4%
  • — Павел Лазаренко – 30,0
  • — Арсений Яценюк – 28,2%
  • — Леонид Кучма – 22,1%
  • — Денис Шмигаль – 20,6%

Остальные премьер-министры набрали менее 20% голосов.

Премьер-министры Украины, принесшие наибольший ущерб Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кому из политиков украинцы доверяют больше всего.

Также "Комментарии" писали о рейтинге свободы прессы 2026 года. Как изменилась позиция Украины.



