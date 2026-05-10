Украинцы назвали самого плохого премьера в истории: кто возглавил антирейтинг

Украинцы назвали премьер-министров, нанесшие наибольший ущерб государству. Лидером антирейтинга стал бывший президент Украины Виктор Янукович, дважды возглавлявший правительство страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Active Group, проведенного совместно с "Политареной".

В ходе опроса респондентам задали вопрос: "Деятельность кого из премьер-министров Украины принесла наибольший вред Украине?". Участники могли выбирать сразу несколько вариантов ответа.

Согласно опросу, худшим премьер-министром стал Виктор Янукович – 41,4%. Политик возглавлял Кабинет министров в 2002-2005 и 2006-2007 годах. Его премьерство пришлось на период президентств Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Второе место в антирейтинге заняла Юлия Тимошенко – 35%. Она дважды возглавляла правительство и стала первой женщиной-премьером в истории независимой Украины. Третьим в списке стал Николай Азаров с результатом 32,4%. Его правительство работало во времена президентства Януковича и завершило работу во время Революция Достоинства.

Рейтинг 7 наихудших премьер-министров Украины, принесших вред:

— Виктор Янукович – 41,4%

— Юлия Тимошенко – 35,0%

— Николай Азаров – 32,4%

— Павел Лазаренко – 30,0

— Арсений Яценюк – 28,2%

— Леонид Кучма – 22,1%

— Денис Шмигаль – 20,6%

Остальные премьер-министры набрали менее 20% голосов.

