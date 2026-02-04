logo_ukra

Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

Зеленський у трійці політиків, кому українці довіряють найбільше

4 лютого 2026, 18:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Трійка лідерів українських політиків за рейтингами довіри українців загалом не змінюється. Українці довіряють найбільше Буданову, Залужному, Зеленському. 

Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Такі результати показало опитування громадської думки, проведене соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року. 

“Відповіді українців на запитання, кому вони довіряють і кому не довіряють серед відомих публічних фігур, демонструють фрагментоване поле довіри без постатей із загальносуспільним консенсусом”, — повідомила компанія. 

Найвищий рівень довіри українців у Кирила Буданова — йому довіряють 43,2% респондентів. Це найвищий показник у переліку. На другому місці — Валерій Залужний з результатом 37,7%, а Володимир Зеленський — на третьому з результатом 27,4%. 

“Водночас уже на цьому рівні видно, що навіть лідери рейтингу довіри не перетинають позначку в половину підтримки, що свідчить про обмежений масштаб персональної легітимності”, — йдеться у повідомленні. 

Інші відомі особи мають нижчі показники довіри: Андрій Білецький (15,6%), Петро Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергій Притула (12,0%), Дмитро Разумков (11,6%) та Віталій Кличко (10,1%). 

При цьому 21,3% респондентів не довіряють жодному з перелічених, що, за даними компанії, є важливим індикатором загальної втоми від політичних і публічних еліт.

Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат Гончаренко розкритикував заяву президента України Зеленського щодо мирних переговорів. За його словами, дії Зеленського призвели до великої війни.




Джерело: https://activegroup.com.ua/2026/02/04/kadrovi-perestanovki-2026-mizh-nadiyeyu-i-zneviroyu/
