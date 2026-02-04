Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

Рубрики
Трійка лідерів українських політиків за рейтингами довіри українців загалом не змінюється. Українці довіряють найбільше Буданову, Залужному, Зеленському.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Такі результати показало опитування громадської думки, проведене соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року.
Найвищий рівень довіри українців у Кирила Буданова — йому довіряють 43,2% респондентів. Це найвищий показник у переліку. На другому місці — Валерій Залужний з результатом 37,7%, а Володимир Зеленський — на третьому з результатом 27,4%.
Інші відомі особи мають нижчі показники довіри: Андрій Білецький (15,6%), Петро Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергій Притула (12,0%), Дмитро Разумков (11,6%) та Віталій Кличко (10,1%).
При цьому 21,3% респондентів не довіряють жодному з перелічених, що, за даними компанії, є важливим індикатором загальної втоми від політичних і публічних еліт.
