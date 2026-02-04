Кому з політиків українці довіряють найбільше: лідирує не Зеленський

Трійка лідерів українських політиків за рейтингами довіри українців загалом не змінюється. Українці довіряють найбільше Буданову, Залужному, Зеленському.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Такі результати показало опитування громадської думки, проведене соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року.

“Відповіді українців на запитання, кому вони довіряють і кому не довіряють серед відомих публічних фігур, демонструють фрагментоване поле довіри без постатей із загальносуспільним консенсусом”, — повідомила компанія.

Найвищий рівень довіри українців у Кирила Буданова — йому довіряють 43,2% респондентів. Це найвищий показник у переліку. На другому місці — Валерій Залужний з результатом 37,7%, а Володимир Зеленський — на третьому з результатом 27,4%.

“Водночас уже на цьому рівні видно, що навіть лідери рейтингу довіри не перетинають позначку в половину підтримки, що свідчить про обмежений масштаб персональної легітимності”, — йдеться у повідомленні.

Інші відомі особи мають нижчі показники довіри: Андрій Білецький (15,6%), Петро Порошенко (13,1%), Денис Прокопенко (13,0%), Сергій Притула (12,0%), Дмитро Разумков (11,6%) та Віталій Кличко (10,1%).

При цьому 21,3% респондентів не довіряють жодному з перелічених, що, за даними компанії, є важливим індикатором загальної втоми від політичних і публічних еліт.

