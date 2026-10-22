Україна втратила три роки: яку фатальну помилку допустили Зеленський та уряд

Ворог значно посилив обстріли енергетичної інфраструктури України. Мета, як зазначають і посадовці, і експерти, знеструмити великі міста, зробити їх непридатними для життя. Атаки на енергооб’єкти розпочались восени 2022 року і вже тоді потрібно було ухвалювати радикальні рішення.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що організація оборони й захисту — це національний пріоритет і обов’язок держави. За його словами, держава має захистити населення, свої міста від військових ракетних ударів.

Саме тому, зазначив він, держава мала запровадити цей план стійкості ще у 2023 році.

“Держава мала після перших блекаутів ініціювати абсолютно інший підхід до управління енергетикою, комунальним господарством, захистом, фінансуванням, відповідальністю та організацією роботи. Вона мала примусово довести завдання до всіх без винятку громад, починаючи з Києва, і контролювати їх виконання”, — наголосив політик.

Однак, зауважив він, ця ініціатива виникла лише на початку цього року. При цьому, уточнив, що плани стійкості незаконні, адже законом не визначені.

“Уряд припустився фатальної помилки разом з президентом, вони затвердили план стійкості Києва наприкінці серпня. І формально, як чиновник, я вам кажу, що насправді Київ, агенція не мали права витрачати гроші без затвердження цього документу”, — пояснив парламентар.

На його переконання, держава мала відверто попередити, що з електрикою будуть проблеми, і жорстко довести в рамках цих же планів стійкості.

“Але це треба було на початку робити у 2023, а не у 2026 році, і тоді б була, безумовно, набагато краща ситуація. Треба приймати спеціальний жорсткий закон, визначати, що таке плани стійкості, визначати чітко джерела фінансування, чітку відповідальність, вибудовувати виконавчу вертикаль”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про претензії влади до українців.