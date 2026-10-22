Україна втратила три роки: яку фатальну помилку допустили Зеленський та уряд

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Кречмаровская Наталия
Ворог значно посилив обстріли енергетичної інфраструктури України. Мета, як зазначають і посадовці, і експерти, знеструмити великі міста, зробити їх непридатними для життя. Атаки на енергооб’єкти розпочались восени 2022 року і вже тоді потрібно було ухвалювати радикальні рішення.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що організація оборони й захисту — це національний пріоритет і обов’язок держави. За його словами, держава має захистити населення, свої міста від військових ракетних ударів.
Саме тому, зазначив він, держава мала запровадити цей план стійкості ще у 2023 році.
Однак, зауважив він, ця ініціатива виникла лише на початку цього року. При цьому, уточнив, що плани стійкості незаконні, адже законом не визначені.
На його переконання, держава мала відверто попередити, що з електрикою будуть проблеми, і жорстко довести в рамках цих же планів стійкості.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про претензії влади до українців.