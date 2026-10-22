Украина потеряла три года: какую роковую ошибку допустили Зеленский и правительство

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Враг значительно усилил обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Цель, как отмечают и должностные лица, и эксперты, обесточить крупные города, сделать их непригодными для жизни. Атаки на энергообъекты начались осенью 2022 года и уже тогда нужно было принимать радикальные решения.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что организация обороны и защиты – это национальный приоритет и обязанность государства. По его словам, государство должно оградить население, свои города от военных ракетных ударов.
Именно поэтому, отметил он, государство должно было ввести этот план устойчивости еще в 2023 году.
Однако, отметил он, эта инициатива возникла только в начале этого года. При этом уточнил, что планы устойчивости незаконны, ведь законом не определены.
По его убеждению, государство должно откровенно предупредить, что с электричеством будут проблемы, и жестко доказать в рамках этих же планов устойчивости.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о претензиях власти к украинцам.