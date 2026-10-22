Украина потеряла три года: какую роковую ошибку допустили Зеленский и правительство

Враг значительно усилил обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Цель, как отмечают и должностные лица, и эксперты, обесточить крупные города, сделать их непригодными для жизни. Атаки на энергообъекты начались осенью 2022 года и уже тогда нужно было принимать радикальные решения.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что организация обороны и защиты – это национальный приоритет и обязанность государства. По его словам, государство должно оградить население, свои города от военных ракетных ударов.

Именно поэтому, отметил он, государство должно было ввести этот план устойчивости еще в 2023 году.

"Государство должно после первых блэкаутов инициировать совершенно другой подход к управлению энергетикой, коммунальным хозяйством, защитой, финансированием, ответственностью и организацией работы. Она должна была принудительно довести задачу до всех без исключения общин, начиная с Киева, и контролировать их выполнение", — подчеркнул политик.

Однако, отметил он, эта инициатива возникла только в начале этого года. При этом уточнил, что планы устойчивости незаконны, ведь законом не определены.

"Правительство допустило роковую ошибку вместе с президентом, они утвердили план устойчивости Киева в конце августа. И формально, как чиновник, я вам говорю, что на самом деле Киев, агентство не имели права тратить деньги без утверждения этого документа", — пояснил парламентарий.

По его убеждению, государство должно откровенно предупредить, что с электричеством будут проблемы, и жестко доказать в рамках этих же планов устойчивости.

"Но это нужно было в начале делать в 2023, а не в 2026 году, и тогда была бы, безусловно, гораздо лучшая ситуация. Надо принимать специальный жесткий закон, определять, что такое планы устойчивости, определять четко источники финансирования, четкую ответственность, выстраивать исполнительную вертикаль", — подчеркивает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о претензиях власти к украинцам.